【那個男人】妻夫木聰日本奧斯卡再封帝之作　探討標籤身分認同問題

▲ 《那個男人》

妻夫木聰主演、《愚行錄》導演石川慶執導的電影《那個男人》，在上周五 (3月10日) 東京舉行、有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院大獎第46屆頒獎禮上，奪得最佳電影、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳劇本、最佳剪接及最佳音效共8項大獎成為大贏家。

這部非一般的懸疑電影，在引人入勝的劇情中，更有深層的意義，讓觀眾探討標籤及身分認同問題，對這個世代的觀眾會很有共鳴。

▲ 《那個男人》

相隔12年再封影帝

電影《那個男人》除獲第44屆開羅電影節最佳劇本獎、第46屆日本報知電影獎最佳電影等之外，賽前獲第46屆日本電影學院大獎最多的11項提名，最終亦大熱橫掃8獎成為大贏家。

當中所得獎項除最佳電影，妻夫木聰獲得最佳男主角，安藤櫻獲最佳女配角，窪田正孝獲最佳男配角，石川慶獲最佳導演及最佳剪接，向井康介獲最佳劇本，小川武獲最佳音效。這亦是妻夫木聰繼電影《惡人》相隔12年後，再封日本奧斯卡影帝。

▲ 《那個男人》

導演感激妻夫木聰接演

《那個男人》看似懸疑故事，但男主角律師城戶替女事主尋找前夫謎樣男子X的身份之過程，其實也是城戶的自我探索。

男主角是一名日籍韓裔律師，在日韓裔族群於日本身分敏感，導演石川慶解釋，這種角色很多演員不願接演，因為他們必須考量廣告商的反應。這是日本社會的弊病，沒有明確地說不行，但大家會看人臉色。

他對妻夫木聰提出邀約，妻夫木聰立刻說要演，即使有很多廣告代言，卻更在乎自己是演員，必須站出來發聲，讓石川慶非常欽佩，對妻夫木聰的義氣滿是感謝。

▲ 《那個男人》

無力解決的痛苦

這懸疑故事探討身分認同及標籤的問題，對這個世代的觀眾會很有共鳴。

為表現背後更深層的意境，導演石川決定再找《愚行錄》編劇向井康介協助改編劇本，成績有目共睹。

▲ 《那個男人》

電影版比原著提升更大的懸疑推理氣氛，劇情主線聚焦於釐清事件真相，觀眾能跟著妻夫木聰飾演的律師，從窪田正孝飾演安藤櫻的亡夫「谷口大祐」周遭曾經產生交集的人物著手，藉由一個死去的無名身影，追問是甚樣的過去、出身及經歷，會造就一個人曾經渴望在社會上消失，恨不得刪除自己的存在。

片中的妻夫木聰與謎樣男子X「谷口大祐」產生了耐人尋味的特殊關係，律師城戶在試圖解謎的過程中，著了魔似的愈踩愈深，與他擺脫不去的在日韓國人處境及觸礁的婚姻現狀遙相呼應，他只能透過案件真相水落石出，令自身本來無力解決的痛苦亦能得到舒緩。

另一邊廂，電影最令觀眾動容是安藤櫻與片中的小兒子，怎樣去面對謎樣過去的亡夫，帶出了人若無法改變過去，或許唯有靠愛，才能撕掉貼在每個人身上的標籤，展望全新的未來的正面訊息。

▲ 《那個男人》

台灣樂隊Cicada配樂

電影製作時，正值新冠肺炎疫情，石川和團隊討論後，希望配樂不要侷限於日本音樂人，試著在YouTube 上找尋合適的創作者，發現來自台灣的四人樂隊Cicada。

導演表示，他覺得 Cicada的音樂有種水墨畫的感覺，淡淡地融合在畫面裡，很有魅力。這次製作《那個男人》配樂時，也活用這項特色。Cicada 閱讀了原著小說之後，創作了音樂 Demo，得到日方肯定後，接下配樂工作。

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因疫情影響，台日雙方透過視訊進行製作討論，過程中遇到最大問題是「語言障礙」，導演石川坦言，不只是說話的語言，音樂和電影的語言也分屬不同領域，他光表達想要的感覺已不容易，更別說透過翻譯。

幸而 Cicada 的隊長江致潔派出住在美國、有音樂背景的胞姊擔任中英翻譯，令雙方的討論順利進行。