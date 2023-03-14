【搶人才】數碼港疫後首度復辦實體招聘博覽　KLook設辦公渡假在家工作留人才

▲ 數碼港首席公眾使命官陳思源（右二） 大昌行集團企業管理總監楊寶茵(左二） ﻿﻿﻿Klook 香港區總經理岑皓祺（右一） 裝修佬科技有限公司創辦人及行政總裁廖沛賢（左一） 。（陳國峰攝）

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，隨著社會復常，創科人才需求與日俱增。數碼港疫後首度回復實體招聘博覽，「數碼港互動招聘博覽2023」將於3月24至25日（周五及六），一連2日於數碼港及綜合招聘平台「iTalent」舉行。超過150間大型企業、科技公司及初創，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能等行業，提供逾1,500個職位，其中智慧生活職位空缺最多。

今年以「Kickstart Your Tech Career」爲主題，場設有80個實體攤位，提供超過50節職業論壇、招聘講座，探討創科新潮流，如Web3、元宇宙、STEAM教育等最新發展機遇及入行「貼士」，又會為求職者提供履歷諮詢。所有職位會同時上載至「iTalent」，求職者可在平台上與雇主視像會面。平台亦會提供人工智能面試分析，助求職者評估面試表現。

KLook香港區總經理岑皓祺稱，平台現時日本和東南亞市場銷售數字，較2019年增一倍。疫情前，KLook全球產品數量約15.3萬個，疫情後增約4倍，至53.4萬個產品。因此，望能招聘更多擁有UI、UX技術的人才，推廣產品，提升平台使用體驗，令整體設計更吸睛。大昌行集團企業管理總監楊寶茵稱，集團先後推出大昌行認可易手車和ahaa網站，透過建立電子商務平台擴展業務，需要增聘更多年輕創科人才。而裝修佬科技有限公司創辦人及行程總裁廖沛賢，亦逼切需要外語科技人才，特別是韓語人才，發展海外業務。

KLook推行Workcation寓工作於娛樂

挽留人才亦是各公司企業的焦點之一，KLook香港區公司深知年輕人期望彈性公司制度，於是運行3+2制度，允許員工一周2日在家工作。此外，KLook正推行辦公渡假（Workcation），同事可到不同國家地方旅游，在當地辦公室工作，不需扣年假，寓工作於娛樂。員工使用平台上的旅游產品時，可給予評價，優化平台和產品的使用體驗。而今周有11個來自韓國員工到香港分部辦公渡假，體驗香港文化之餘也能工作。

鼓勵年輕人學用Chat GPT增加競爭力

最近Chat GPT興起，不少企業嘗試將技術融入工作。裝修佬科技有限公司同事會自發提出嘗試使用Chat GPT，增加工作效率。KLook香港區總經理岑皓祺表示，很多正運行深度遊德中小企都面臨語言障礙，Chat GPT能在語言上提供協助，不過仍需外語人才協助修飾和優化語言。岑强調Chat GPT只是一個工具，人工智能不能完全取代人。

裝修佬科技有限公司員工平均年齡低於30歲，廖沛賢分享管理年輕人心得就是不管理，以討論和合作的心態與他們共事。另外，他建議年輕人應選擇感興趣的工作，自學創科知識，如嘗試使用Chat GPT，貼近市場。

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記者：楊佩瑩