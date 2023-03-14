【沙贊！眾神之怒】注入希臘神話元素　三大女神到臨人間復仇

▲ 《沙贊！眾神之怒》

DC 超級英雄電影《沙贊！神力集結》於前年上映後反應不俗，續集《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）由原班人馬再加《水行俠》（Aquaman）、《自殺特攻》（The Suicide Squad）班底神力炮製。

希臘神話元素

演大衛辛堡（David F. Sandberg）繼《沙贊！神力集結》後，再為續集掌舵說：「上集交待了一班寄養家庭的孩子如何被賦予眾神力量後成為超級英雄，今集我想更深入地探索這班年輕人是如何一起生活、一起擔當超級英雄，以及他們所遇到的困難和挫折。」

回歸沙贊一角的薩克利列維（Zachary Levi）認為，這部電影有個核心元素，令其吸引所有年齡層的觀眾：「這就是實踐夢想！我們成長中總會曾經夢想過成為好像超級英雄：變得更強、更快、更勇，或者更有英雄本色，因此才會有漫畫的出現，讓我們走進這些帶有奇幻、超現實和魔幻寫實主義的故事世界之中。」

他續指：「這部電影是混合了這些元素、幽默感和魅力，加上大衛的執導、精彩的劇本、出色的台前幕後，成為一部老少咸宜、充滿娛樂性的作品。」

女神來到人間復仇

今次《沙贊！眾神之怒》內，這班超級英雄面臨前所未見的勁敵：三位古希臘女神以復仇之名來到人間，威脅人類的生死存亡，天馬行空的神話元素，加上眾多神獸以及巨龍現身。

大衛辛堡說：「我們在今集加入希臘眾神，讓觀眾進一步了解沙贊是如何獲得他的神力，而一些神明很不滿他擁有所有神力，眾神與超級英雄之戰一觸即發！」

三位古希臘女神Hespera、Kalypso和Anthea，分別由海倫美蘭（Helen Mirren）、劉玉玲（Lucy Liu）和麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）擔演。

▲ 海倫美蘭

融合神話傳說

監製彼得沙佛朗（Peter Safran）說：「她們是擎天巨神阿特拉斯（Altas）的女兒，她們因為巫師(The Wizard)偷走了阿特拉斯的神力而感到憤怒，於是由天庭來到人間，勢要奪回神力。」

至於影后海倫美蘭表示：「我喜歡第一集《沙贊》以及我加入續片的原因是因為電影裡邊緣人這個意念：那些被人嘲弄和欺凌的孩子都成為了可飛天遁地、拯救世界的超級英雄，這反映那個年紀的孩子的想像，並融合了神話傳說，看來真的很好趣。」

▲ 劉玉玲

規模比上集更大

而劉玉玲也是第一集的粉絲，她說：「今集大家可以看到沙贊和他的超級英雄夥伴，他們是如何聯合起來對抗這些實力強大的希臘女神，這些新角色為《沙贊》加入了更豐富的色彩，我很高興可以成為一份子。」

飾演三姊妹中最細Anthea的麗素莎嘉娜，她說：「很喜歡第一集，它是關於家庭，且故事很精彩感情也很豐富，亦告訴我們孩子也可以成為超級英雄。今集同樣也有這些元素，更加入了一些複雜的奸角，我一看劇本就愛上。」

大衛辛堡補充說：「今集的規模比上集大得多，我們有更強的特效、動作特技、畫面和聲效，並會以IMAX、Dolby Atmos等最高等級的制式來放映，片中有很多雷霆萬鈞、群獸亂舞的畫面，你在畫面和音效最高階的影院裡觀看，可以真正地感受這部電影！」

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