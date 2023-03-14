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【創業難】24歲港大畢業生參加數碼港實習後萌生創業念頭　冀將來創業發展線上醫療

社會 20:16 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

楊曉雯。（陳國峰攝）

上年畢業於香港大學修讀心理學，藝術史和犯罪學雙輔修的楊曉雯，為尋求臨床心理學家以外的出路，她參加由香港政府及數碼港合作的青年初創實習計劃（YSIP），體驗投身金融科技行業。她於數碼港培育的金融科技公司Nu_credits從事商務開發工作，期間亦於數碼港與民政事務局合辦的《青年初創實習計劃-「港」出你點創—創業大賽比賽》。疫情期間，她留意到有不少確診者和長者因未能及時獲得醫療救治，而喪失生命，於是她萌生「網上診症」的創業念頭，並將這個想法運用在比賽中，最終獲得冠軍。

她指出「很厲害的人不會創業」，所以創業難以找到合夥人。因此，她決定靠自己學習不同技能和知識，如製作網站、寫法律文件，以應付初創企業不同範疇的工作。她在各種技能上不斷自我進修，包括曾修讀复旦大學的暑期課程國際投資法以及中國法律文化。她目前在一家科技公司Techlution負責業務拓展。

她透露在學習足夠的技能和經驗後，計劃將來創業，發展線上醫療。

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記者：楊佩瑩

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