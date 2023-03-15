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【廉政狙擊劇透】第18集劇情預告　卓以凡利用莊慕雪不雅照要脅韋繼明

娛樂 07:19 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第17集劇情講到貨櫃連人帶車墮入大海，3人共歷生死，但被救上岸後，3人各走各路，兄弟關係並沒有因此修補。

第18集（15/3）

韋繼明被上司召見，斥責他私自調查尹在詩案。章Sir命令洛子峰暗中調查幾個廉政公署高管人員，找出誰是勾結卓廷光的內鬼「MARTIN」，洛子峰認為統籌主任黎正鈿、執行處處長何展德二人與卓廷光有所交集，嫌疑比較大。

屠敏邀請卓廷光合作X 項目，卓廷光為人多疑，拒絕了屠敏的邀請，屠敏轉而主動向卓日升結交示好，成為卓日升的朋友。

洛子峰與下屬小黃熟絡，黎曉山以為兩人有不可告人的感情，直截了當拷問，引起連串尷尬。

卓日升酒後傷人，遺下作案兇器，卓以凡為保護弟弟，要求韋繼明從證物房換走卓日升的兇器，韋繼明果斷拒絕，卓以凡卻利用莊慕雪被性侵的不雅照片，要脅韋繼明就範。

韋繼明為保護莊慕雪，使計進入證物房換走卓日升的兇器，卻碰見警隊的師兄畢永鏗。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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