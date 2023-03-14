【特區護照】入境處提醒申領護照照片須符合要求　網上遞交申請更方便

▲ 入境處提醒市民申領護照要注意照片要求。（資料圖片）

隨着本港和世界各地有序通關，本港市民外遊意欲大增，入境處最近接獲申領香港特區護照的申請亦有增加，但當中不少人因為相片不符要求，以及領證時無帶舊護照，而影響申請進度。入境處今日(14日)在社交平台提醒市民，市民要注意照片要求等，亦呼籲可透過互聯網或入境處流動應用程式遞交特區護照申請。

入境處指，為減省護照審核和市民輪候的時間，處方除已增撥資源和加派人手應對工作量的驟升。除了因護照損毀、遺失或需要更改護照上的個人資料而必須親身到櫃位申請外，入境處鼓勵市民透過互聯網或入境處流動應用程式遞交特區護照申請，方便快捷。

處方留意到不少市民因未能提交符合要求的照片而影響申請進度，故藉此機會提醒市民注意以下的事項﹕

香港特區護照的相片要求

清晰的彩色近照；

背景必須是純白色；

眼鏡不可反光或遮擋眼睛；

照片光度適中，不可太光、太暗或有陰影；

頭像應置中，頭頂不可太貼上框或拉長、拉闊；

頭頂上須保留適當空位；

頭髮不可遮擋眼睛或眉毛，亦不可佩戴頭飾，包括耳機；及

照片上不應有釘書釘、萬字夾或其他污漬

此外，領證時，領證人士應憑領證通知書到領證辦事處的接待處或透過自助取籌機取籌及輪候領證。為減省輪候的時間，可透過互聯網、入境處流動應用程式或24小時電話預約服務熱線2598 0888辦理預約領取新護照。未有預約的人士，輪候時間可能較長。

領證時，申請人須出示香港永久性居民身份證及申請時所遞交證明文件（如適用）的正本，以供核實。如申請換領護照，申請人必須於領取新護照時出示原有護照，以便註銷。如申請人原先持有的是香港特別行政區簽證身份書，亦必須出示該證件，以便註銷。

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責任編輯：蘇文軒