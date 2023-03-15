【內地通關】有中西區中學通關後插班申請急升6倍　設三班主任及英語學習支援

▲ 中四級江瑩瑩（右），以及剛來港1個半月的中一生馮銳澤（左），二人初來港時均面對廣東話和英文學習困難。（受訪者提供）

受過去3年疫情影響，內地不少持單程證的學生留在內地上學。香港與內地上月全面通關，有中西區中學收到內地生插班申請急升，在過去短短1個月內，收到15名內地新移民學生插班申請，平均數字較疫情前約增加6倍，當中包括因疫情押後來港讀書計劃的學生。該校透過英文支援課程，及以部分初中班別設有的「三班主任制」，協助學生適應香港新的校園生活。

聖士提反堂中學在過去短短1個月內，收到15份插班申請，比疫情前全年20多份、即平均每月收2至3份申請，增加6倍，這批新移民主要申請插班入讀初中級別，至今已有6名插班生獲取錄。

校長麥偉麟表示，目前全校有50多名持單程證來港升學的內地學生，新一批申請入讀的新來港學生，均是由在校生或畢業生介紹，相信是因學校近年支援新來港學童、協助他們升讀八大心儀學科而獲得口碑。面對插班申請急升，麥偉麟指該校一直推行雙班主任制，並在中一及部分中二班級特設的三班主任制，可及時了解學生需要；本學年更增設多項全校英語活動，相信可有助這批新移民學生提升英語水平。

該校其中兩名新移民學生，初來港時均面對廣東話適應和英文程度深的問題。中四級女生江瑩瑩在6年前從內地來港讀書，幸獲學校提供一系列廣東話和英語支援，令她由不懂廣東話，變成今日一口流利廣東話，英文亦進步不少，目前更擔任學生會會長。她坦言，校內除了主流以廣東話溝通外，有些同學說普通話，有些說英文，惟大家相處十分共融，還可互相學習不同的語言。

中一插班生馮銳澤則受疫情影響，延遲來港讀書計劃，目前由內地來港僅1個半月。他表示目前未有信心以廣東話進行交談，但他仍積極參與學校提供的廣東話及英語適應課程，又學習樂器，各方面漸見進步。

▲ 聖士提反堂中學校長麥偉麟（右二）指，申請入讀該校的新來港學生，都是由在校生或畢業生介紹。（受訪者提供）

該校新增活動包括在初中級設有英語授課的語言藝術課，如詩詞歌曲、短篇小說和戲劇欣賞，在中三級更會安排學生進行表演和小組互動，亦會安排學生參加校外的朗誦節、詩歌改編比賽、戲劇訓練課程等。學校亦為學生提供全方位英語學習課程，包括每逢周三、四、五的午膳時間英語活動，由以英語為母語的老師（NET teachers）設計，讓學生按個人喜好參加，每學期參與度最高的學生和所屬班級可獲獎勵。

為裝備學生將來在本地及海外升學軌，該校更津貼學生參與國際英語評估考試，包括今年在中一級設「TOEFL（托福） Junior導修班」，學生可自由參與；校方來年亦會安排中二全級參與評核。該校亦會安排中五選修科空堂的學生，額外修讀英語課程並參加多益（TOEIC）考試，中六生可自由參加雅思（IELTS）考試，課程費用可獲全數津貼；考獲 6.5或以上成績的學生，更可獲全額退回考試費獎學金。

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責任編輯：馮琪雅