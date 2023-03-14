【播錯國歌】港協暨奧委會︰冰協始終沒有交代出錯詳情　促從速交代

▲ 港協暨奧委會表示，冰協提交的報告，始終沒有交代詳情，而多次聯絡其管理層亦無正面答覆。（資料圖片）

早前世界冰球錦標賽播放錯誤國歌，港協暨奧委會今日表示，冰協提交的報告，始終沒有交代詳情，而多次聯絡其管理層亦無正面答覆，再次促請冰協從速交代。港府表示，體育總會有責任確保賽事國歌準確無誤。

港協暨奧委會今日表示，事件發生至今，冰協提交的報告一直沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌、是否以硬件形式把國歌交予賽事主辦機構，以及有否按《指引》第5段要求賽事主辦機構以書面確認收妥。 港協暨奧委會續指，直至今天，冰協始終沒有交代詳情，而港協暨奧委會亦多次聯絡冰協管理層要求會面，惟對方一直沒有正面答覆。

港協暨奧委會指，根據《指引》第2段要求體育總會於出發比賽前，可向港協暨奧委會索取工具包，亦可於官方網站自行下載國歌及採購區旗，惟必須確保所使用的版本正確，港協暨奧委會，就此盡量提供協助。根據《指引》第3段，體育總會須主動聯絡相關的國際單項運動聯會(IFs)及亞洲單項運動聯會(AFs)，向他們提供正確版本的國歌，並於每次賽事確保使用的版本正確，如體育總會在下載國歌時遇到疑問，理應立即聯絡港協暨奧委會或相關政府機構。

帶隊的港隊領隊關婉儀早前發聲明，批評港協暨奧委會提供的連結使用不便，指點擊後會進入政制及內地事務局之網頁，網頁是中文版，選擇英文版後便會跳到其他頁面，並非連到國歌曲譜、音頻、視頻下載，「故即使香港冰球協會已按指引將連結發予對方，對方仍無法下載正確的國歌。」

港府︰體育總會有責任向賽事主辦機構提供正確版本的國歌

港府回覆Topick表示，體育總會有責任向賽事主辦機構提供正確版本的國歌，並須提醒主辦機構採取措施，以確保賽事使用的國歌及描述均準確無誤。港府重申，政制及內地事務局網站內有關國歌的專頁，已提供連結至中央人民政府的網頁，以供下載正確的國歌曲譜、國歌官方錄音音訊或視頻。

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責任編輯：關景騰