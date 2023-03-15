李慧琼的抉擇　身兼5職如何取捨？

▲ 年僅49歲的民建聯主席李慧琼(右1)，接棒黨友譚耀宗，成為歷來最年輕的港區全國人大常委。(民建聯fb圖片)

年僅49歲的民建聯主席李慧琼，接黨友譚耀宗棒，成為歷來最年輕的港區全國人大常委。她現時身負5大要職，包括九龍城區議員、九龍中立法會議員、立法會內務委員會主席、民建聯主席、全國人大常委。政圈關心，她會一力承擔全部要職，還是在要職中「抓大放小」？

全國人大常委雖不屬國家領導人級，但據國家的政治體制，全國人大是最高國家權力機關，全國人大常委為其常設機關，換言之，此職務分量吃重。



作為全國人大常委，一般兩月開一次會，會期約一周，但若有特殊需要，可臨時召集常委開會。對香港而言，人大常委又有另一層重要性，因擁有基本法解釋權，且由於負責制定港區國安法，也可行使其立法解釋權。

2008年3月，時任立法會主席范徐麗泰當選全國人大常委時，即向常委會請假，直至7月中立法會會期結束，卸任主席之位。她當時表示，並無任何法律或規則，禁止個人同時兼任立會主席和人大常委，但香港有些人提出兩個角色有所衝突。

李慧琼在身兼4職下當選全國人大常委，打破過往慣例，現時無論是內會副主席馬逢國，或是民建聯黨友，均表示會協助李慧琼平衡議會及黨內工作。有黨友笑言「能者多勞」，相信李可兼任多個要職，「澳門特首賀一誠之前亦同時出任立法會主席和全國人大常委）。」

區議會如無意外將於年底換屆，其角色一直未明朗，有意見認為，5個角色若「棄其輕」，李慧琼可先放下地區工作，不競逐連任。至於內會主席，只要與馬逢國協調得宜，料無太大衝突，但若力所不逮，「讓賢」也不失為好選擇。

另一較多人關注的是民建聯主席一職，該黨原定4月改選執委，現時推遲至6月，李會否退位尚待討論，但近日政圈熱門話題是由誰接任。

目前大家已將接任人選的範圍，縮至黨內4位副主席︰陳勇、陳克勤、周浩鼎、陳學鋒，當中以陳克勤呼聲較高，原因有二︰1. 從政資歷與李慧琼相當，同於2008年晉身立法會議員，曾任建制派「副班長」，現為地區直選「班長」；2. 身兼行政會議成員。有人好奇，民建聯不是有行會成員不兼任主席之規定嗎？有心水清者就話，新選制、新時代下，民建聯是時候與其他政團「看齊」，由主席進駐行會了。

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