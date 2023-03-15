【西九音樂】西九音樂節展現廣東歌新勢力　促進音樂人合作

▲ 譚兆民指出，希望透過西九場地，邀請不同派別歌手及獨立音樂人合作，展現廣東流行音樂新勢力。（陳靜儀攝）

近年廣東歌再掀熱潮，西九文化區下周三（22日）起至4月2日，首次舉辦本地大型流行音樂會「西九音樂節」，超過200名不同音樂流派及表演風格的音樂人，演出70多場精彩演出，包括重新編曲的本地電子音樂、搖滾樂、甚至動漫音樂等。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民指出，希望透過西九場地，邀請不同派別歌手及獨立音樂人合作，展現廣東流行音樂（Cantopop）新勢力。他預期音樂節可及引3萬至4萬入場人次，而西九文化區鄰近高鐵站，有助吸引旅客到訪，讓更多人認識本地流行音樂。

早年曾有不少人稱粵語流行音樂沒落，甚至稱「香港樂壇已死」。不過譚兆民接受訪問時指出，對廣東流行歌曲充滿信心，尤其本地獨立音樂人開始為樂迷認識，而西九的留白Livehouse亦培養出一班獨立、搖滾音樂人，他形容為「臥虎藏龍」，每周都有不同演出；而今次在西九文化區策劃大型音樂節，是讓香港音樂人多一個舞台發聲。

譚兆民表示，曾經籌辦過紅館演唱會，而西九音樂節的難度是幾何級數上升，因爲要將不同風格的歌手組合起來，毫無違和感地同台演出。

他指，邀請演出首重音樂人的藝術水準和獨特性，而本地音樂人的「必殺技」是熱誠和青春，及對藝術的堅持。其中結合黑盒劇場與流行音樂的4場不同主題音樂派對《大盒開箱》，他特別提到參演的本地日系女團「乙女新夢」讓他眼前一亮，香港發展日系女團確實艱辛，「（她們）越難行越要支持」；她們將聯乘mansonvibes ×力臻等多個組合，演出包括動漫音樂風格的樂曲。

另一焦點、一連3日的《越流行》，由西九文化區為歌手配對音樂總監，度身訂造新風格，有17組本地主流及獨立音樂單位演出，包括王菀之聯乘結他好手崔展鴻、實力唱作歌手方皓玟遇上何山的電音編曲等，還有MIRROR其中四位成員壓軸。譚兆民亦提到與參演的創作人麥浚龍討論音樂會的過程，看到他別樹一幟的特質，以及對藝術和音樂風格的堅持，「香港有這群音樂人和藝術家，是業界的強心針。」

譚兆民指，廣東歌在內地市場空間很大，甚至有外國人認為廣東話的九聲調很有趣，「好的藝術品是可以衝破語言和地域的枷鎖」。他認爲「藝術不能只關在房間裡做音樂」，香港已全面通關，希望西九可創造更多機會，促進本地音樂人與各國音樂人交流，將來或會邀請更多國際音樂人來港演出。

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記者：楊佩瑩