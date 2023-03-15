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【西九音樂】的士高舞池「走進」M+　多媒體音樂會視藝享受

社會 00:00 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

的士高之夜 （西九音樂節網頁）

以往演唱會及音樂會多數在大型劇場演出，近年亦曾在中環新海濱、迪士尼戶外空間、西九文化區演出。今次「西九音樂節」在西九文化區的自由空間、藝術公園、竹翠公園以及 M+等多個室內外舞台演出。其中更破格首度將音樂會帶入M+，一連2場《離騷幻聽》引入多媒體和視覺特效，一邊播放動漫藝術家江康泉（江記）創作的動態漫畫及片段，結合樂團現場演出，將後龐克樂注入傳統中國音樂。

今次西九音樂節，除了提供機會予不同音樂人跨界別合作，更首度將音樂會帶進Ｍ+。《離騷幻聽》4月1及2日在M+大台階演出，一邊展現江記創作的動態漫畫、GIF文檔和動畫片段，一邊有自由空間樂團配合演出，由電子結他、單簧管，到古箏和敲擊樂等，結合傳統中國樂器及後龐克樂的強勁節拍，視覺與音樂全接觸。

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至於3月31日晚上舉行的《的士高之夜》，在M+光庭演出。由當年曾參與經典的士高「Canton Disco」視覺形象設計的著名設計師陳幼堅坐鎮，聯同年青多媒體藝術家Tedman Lee，將光庭變身為舞池，還有現場DJ將經典廣東歌曲重新混音，展現的士高派對氣氛，觀眾可預先報名免費參加，感受另類難忘的博物館體驗。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民指出，「只論火花，再無界限」是西九表演藝術的座右銘，將藝術界限打破，將表演藝術和視覺藝術融合。他指西九文化區多樣化的場地和硬件配套，蘊藏無限發展可能，藝術家和音樂人可在這新空間進行交流及獲取靈感；他亦樂看政府推動本地流行文化，又指若活動能獲得政府的支持，可事半功倍，而西九文化區管理局正和政府商討今年的新節目。

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記者：楊佩瑩

 

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