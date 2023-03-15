【港媽虐兒】疑報幼稚園拍片不合作　港媽自爆掌摑女兒搽粉遮紅印繼續影

▲ 港媽疑為拍片掌摑女兒。

不少家長為讓子女考入心儀學校，都出盡九牛二虎之力。然而，為了報考學校而傷害孩子就太過火。近日有網民在網上討論區上載多張WhatsApp圖片，有港媽為女兒拍片報幼稚園，女兒疑表現不合作，港媽竟掌摑女兒，事後搽粉遮紅印再繼續拍。大批網民批評港媽離譜，甚至揚言要報警。

有網民在連登討論區發文，並上載了WhatsApp截圖，有港媽為女兒拍片報幼稚園，疑女兒表現不理想竟動手掌摑女兒，

明玩嘢，而家哭都唔敢，坐喺度。我接受唔到佢咁樣，叫佢坐定就唔答，仲奸笑。

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港媽更於WhatsApp中發送了女兒哭泣的照片和影片，看影片截圖中可見，女童正用紙巾擦拭眼睛，另一條影片截圖中見到女兒正拿著類似粉底的物件，港媽的訊息寫道，「而家搽粉遮紅印，再拍」。

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樓主認為，拍片的原意是讓學校了解小朋友平日生活，然而大批父母卻做到像表演一樣，「仲要唔啱心水就打個小朋友」。樓主又指，如果有幼稚園收到這份申請，「真係要考慮下報警救個小朋友」。

帖文引來大批網民嬲爆留言，批評港媽做法離譜，「星咗一巴都夠膽同人講」、「咁細個都打得落手， 我報警拉你」、「叫個阿媽自首啦」、「呢啲人仲有資格做人阿媽？當個女係工具」。

有網民留意到WhatsApp截圖中港媽的名稱，搜尋下發現對方有開設facebook專頁，更截圖出多張疑為涉事港媽與女兒的照片，而目前該facebook專頁無法連結，估計已被刪除。

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責任編輯︰王明芳