【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活

▲ 楊紫瓊被封為「最強繼母」！

楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）撃敗勁敵《TÁR》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）奪金像獎最佳女主角，成奧斯卡首位華裔影后！

Michelle的繼女潘楚穎也有在IG發帖文以恭賀Michelle，而在帖文最後的一張大合照，就展現出多重的關係！

【奧斯卡2023】楊紫瓊奪金像獎影后 成奧斯卡首位華裔最佳女主角得主

楊紫瓊與前夫首任妻子同框

在潘楚穎上載的相片中所見，她站在繼母楊紫瓊的身邊，而潘楚穎身後的就是爸爸潘迪生的首任太太兼生母楊敏德，即是潘迪生的兩任太太也在相中，似乎眾人一直以來也保持融洽的關係。

而Michelle的法國富商男友Jean Todt也出現在合照中，站在楊敏德的身旁、Michelle的身後，眾人在相中也笑得開懷，一同為Michelle封影后感高興。

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因事業與潘迪生離婚

曾奪「馬來西亞小姐」選美競賽冠軍的Michelle，她在1984年獲潘迪生和洪金寶提攜，於香港拍攝了她首部電影《貓頭鷹與小飛象》。她在1988年與潘廸生結婚並選擇息影，可惜這段婚姻只維持了3年。

她曾在訪問中透露，認為少奶奶生活感覺只能依附丈夫，不適合自己，故在離婚後復出影壇，並參演《警察故事III超級警察》。

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與富商男友拍拖多年

Michelle與比她年長17歲的法拉利前CEO富商男友Jean Todt拍拖多年，Michelle也不時在社交平台上「放閃」。

Michelle稱Jean Todt對她一見鍾情，對方更向她表白，Jean Todt一直很支持Michelle的事業，二人也相當恩愛呢！

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