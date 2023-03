【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活

▲ 楊紫瓊被封為「最強繼母」!

楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)撃敗勁敵《TÁR》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)奪金像獎最佳女主角,成奧斯卡首位華裔影后!

Michelle的繼女潘楚穎也有在IG發帖文以恭賀Michelle,而在帖文最後的一張大合照,就展現出多重的關係!

【奧斯卡2023】楊紫瓊奪金像獎影后 成奧斯卡首位華裔最佳女主角得主

楊紫瓊與前夫首任妻子同框

在潘楚穎上載的相片中所見,她站在繼母楊紫瓊的身邊,而潘楚穎身後的就是爸爸潘迪生的首任太太兼生母楊敏德,即是潘迪生的兩任太太也在相中,似乎眾人一直以來也保持融洽的關係。

而Michelle的法國富商男友Jean Todt也出現在合照中,站在楊敏德的身旁、Michelle的身後,眾人在相中也笑得開懷,一同為Michelle封影后感高興。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

因事業與潘迪生離婚

曾奪「馬來西亞小姐」選美競賽冠軍的Michelle,她在1984年獲潘迪生和洪金寶提攜,於香港拍攝了她首部電影《貓頭鷹與小飛象》。她在1988年與潘廸生結婚並選擇息影,可惜這段婚姻只維持了3年。

她曾在訪問中透露,認為少奶奶生活感覺只能依附丈夫,不適合自己,故在離婚後復出影壇,並參演《警察故事III超級警察》。

最新影片推介:林景程專訪

與富商男友拍拖多年

Michelle與比她年長17歲的法拉利前CEO富商男友Jean Todt拍拖多年,Michelle也不時在社交平台上「放閃」。

Michelle稱Jean Todt對她一見鍾情,對方更向她表白,Jean Todt一直很支持Michelle的事業,二人也相當恩愛呢!

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R