【商台DJ】雲妮抗癌期間膽囊發炎入院 憂心行動不便媽媽：心痛到快撕裂開
原名黃君慧、藝名雲妮的商台資深DJ在2018年2月確診患癌，現在剛過了「觀察期」，可是最近媽媽卻因患重病失去自理能力，而雲妮也因情緒受影響引致膽囊發炎需要住院。
今日（3月15日），她在個人社交平台發長文抒發內心感受，她首先寫道：
2018年二月我確診患上癌症
之後的半年
我努力抗癌
（包括電療+化療及腫瘤切除）
醫生當時叮囑我
癌症雖然痊癒
但千萬不能掉以輕心
因為康復後頭五年
稱之為「觀察期」
代表「復發」的機會比較高
每年務必進行 PET scan
（我叫佢做過隧道身體大檢查）
需謹慎留意身體的狀況
不過樂觀如我並沒有為五年的
「觀察期」擔心和憂慮過
直至去年黃媽媽患重病
從此不良於行及失去自理能力
與母親感情要好的雲妮續寫：
和母親感情深厚的我很難過
真心感到非常痛心
是心痛💔到快撕裂開的感覺
每次看見媽媽受病痛折磨
我就忍不住流淚🥺
不過仍需堅強扛下照顧她的責任
另一方面自己經營的小生意
又被業主兩次無理大幅度加租
令我百上加斤🥺
情緒受到極大困擾
在家庭及事業的打撃下，結果她的健康大受影響，表示：
一個接一個的打擊
令我有點吃不消
結果引致膽囊發炎需要住院
💡忽然醒起
醫生當初提我要注意的
⚠️「觀察期」
有誰不知
情緒會直接影響健康
開始有點心緒不寧
特別是過度勞累時
身體會發出疼痛的信息
知道家人也開始為我感到擔心
差不多一年
樂觀和悲觀的想法互相交戰⋯⋯
如果自己有事
以後如何照顧母親大人？
內心忐忑又不安😔
幸好每天主持「雲妮鍾情」
全程投入工作
暫且忘卻煩憂
（證明我真係好鍾意開咪節目）
「雲耳」在IG的留言及支持
成為我最大的原動力💪🏻
上個星期五（10/3）
終於來到年度身體大檢查的日子
做完節目
馬上到醫院進行身體檢查
「過隧道」之後
需要等四小時左右
才約見醫生睇報告
最新影片推介：林景程專訪
在睇報告前，她先去去拜祭爸爸，寫道：
等報告期間
陪我去醫院的二家姐
建議不如先去拜祭爸爸🙏🏻
知道二姐一直擔心媽媽也擔心我
內心也不好受😔
見到爸爸的照片時
我們都忍不住哭了🥺🫂
然後，雲妮去見醫生睇報告，表示：
⏰當日啲時間過得好似好慢咁
：
終於見到醫生👨🏻⚕️
：
：
：
👨🏻⚕️「放心！個報告好靚仔呀！」
最錫我嘅二家姐即時爆喊🥹😭
而我就笑到見牙唔見眼✌🏻😆✌🏻
大叫一聲「YEAH‼️‼️」
「多謝多謝多謝🙏🏻」
「感恩感恩感恩🙏🏻」
個心不停咁Loop住呢兩句說話
向來我都係「報喜不報憂」
今次都唔例外
不過我覺得就算將來面對
唔好嘅嘢（Touch Wood 🪵)
我都樂意同各位「雲耳」分享
我嘅開心同唔開心
因為你哋已經係我嘅好朋友🫶🏻
💚謝謝愛雲妮的每一位💚
💚大家都要健康和平安💚
P.S
帖文張相係檢查之前嘅自拍照🤳
你睇我個樣幾「餚底」😅
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動