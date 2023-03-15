【商台DJ】雲妮抗癌期間膽囊發炎入院　憂心行動不便媽媽：心痛到快撕裂開

原名黃君慧、藝名雲妮的商台資深DJ在2018年2月確診患癌，現在剛過了「觀察期」，可是最近媽媽卻因患重病失去自理能力，而雲妮也因情緒受影響引致膽囊發炎需要住院。

今日（3月15日），她在個人社交平台發長文抒發內心感受，她首先寫道：

2018年二月我確診患上癌症

之後的半年

我努力抗癌

（包括電療+化療及腫瘤切除）

醫生當時叮囑我

癌症雖然痊癒

但千萬不能掉以輕心

因為康復後頭五年

稱之為「觀察期」

代表「復發」的機會比較高

每年務必進行 PET scan

（我叫佢做過隧道身體大檢查）

需謹慎留意身體的狀況 不過樂觀如我並沒有為五年的

「觀察期」擔心和憂慮過 直至去年黃媽媽患重病

從此不良於行及失去自理能力

與母親感情要好的雲妮續寫：

和母親感情深厚的我很難過

真心感到非常痛心

是心痛💔到快撕裂開的感覺

每次看見媽媽受病痛折磨

我就忍不住流淚🥺

不過仍需堅強扛下照顧她的責任 另一方面自己經營的小生意

又被業主兩次無理大幅度加租

令我百上加斤🥺

情緒受到極大困擾

在家庭及事業的打撃下，結果她的健康大受影響，表示：

一個接一個的打擊

令我有點吃不消

結果引致膽囊發炎需要住院 💡忽然醒起

醫生當初提我要注意的

⚠️「觀察期」 有誰不知

情緒會直接影響健康 開始有點心緒不寧

特別是過度勞累時

身體會發出疼痛的信息

知道家人也開始為我感到擔心 差不多一年

樂觀和悲觀的想法互相交戰⋯⋯

如果自己有事

以後如何照顧母親大人？

內心忐忑又不安😔 幸好每天主持「雲妮鍾情」

全程投入工作

暫且忘卻煩憂

（證明我真係好鍾意開咪節目）

「雲耳」在IG的留言及支持

成為我最大的原動力💪🏻 上個星期五（10/3）

終於來到年度身體大檢查的日子 做完節目

馬上到醫院進行身體檢查

「過隧道」之後

需要等四小時左右

才約見醫生睇報告

最新影片推介：林景程專訪

在睇報告前，她先去去拜祭爸爸，寫道：

等報告期間

陪我去醫院的二家姐

建議不如先去拜祭爸爸🙏🏻

知道二姐一直擔心媽媽也擔心我

內心也不好受😔

見到爸爸的照片時

我們都忍不住哭了🥺🫂

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

然後，雲妮去見醫生睇報告，表示：

⏰當日啲時間過得好似好慢咁

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終於見到醫生👨🏻‍⚕️

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👨🏻‍⚕️「放心！個報告好靚仔呀！」 最錫我嘅二家姐即時爆喊🥹😭 而我就笑到見牙唔見眼✌🏻😆✌🏻

大叫一聲「YEAH‼️‼️」 「多謝多謝多謝🙏🏻」

「感恩感恩感恩🙏🏻」

個心不停咁Loop住呢兩句說話 向來我都係「報喜不報憂」

今次都唔例外 不過我覺得就算將來面對

唔好嘅嘢（Touch Wood 🪵)

我都樂意同各位「雲耳」分享

我嘅開心同唔開心

因為你哋已經係我嘅好朋友🫶🏻 💚謝謝愛雲妮的每一位💚

💚大家都要健康和平安💚 P.S

帖文張相係檢查之前嘅自拍照🤳

你睇我個樣幾「餚底」😅

▲ 雲妮在帖文上載自拍照，戲言讓網民看她「幾餚底」。

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