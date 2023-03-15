【癌症殺手】22歲醫科生不吸煙　發燒胸口痛確診3期肺癌

▲ 22歲醫科生不吸煙，發燒胸口痛確診3期肺癌。

肺癌是香港癌症的頭號殺手，據統計，約9成男性肺癌患者是煙民。不過，早前馬來西亞吉隆坡一名22歲的男大學生，沒有吸煙習慣，卻開始發燒、胸口疼痛，隨後確診罹患三期肺癌。

最新影片推介：

綜合外媒報道，馬來西亞吉隆坡22歲男大學生莫哈末哈兹曼，就讀於雙溪毛糯瑪拉工藝大學（UiTM）醫學系。他於TikTok上載的一段影片中，提到自己今年1月確診第三期肺癌。他表示，自己在去年11月時身體還很健康，但是12月時開始發燒、胸口疼痛，並被診斷出肺炎。

醫生為莫哈末哈兹曼做檢查時，因為照X光的結果看起來不尋常，於是懷疑他得了癌症。接著醫生為他進行電腦斷層掃描（CT scan）和活檢（Biopsy）後，證實患有第三期肺癌。但莫哈末哈兹曼認為自己還年輕，沒想到會有事，「我那時仿佛跌入黑暗，我才22歲，而且也不吸煙，診斷結果讓我感覺原本平靜的生活被毀了。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

莫哈末哈兹曼在接受媒體訪問時表示，目前已完成了兩個化療療程，他直言做了化療後的前兩、三天十分辛苦，會感到疲倦和出現胃痛、嘔吐的現象，不過之後就沒事了，可以正常生活，還會外出、打羽毛球等。

但是莫哈末哈兹曼的病情十分嚴峻，他指出癌細胞離心臟很近，而且處於第三期，因此必須先觀察化療結果才可以決定是否要動手術。儘管病情不太樂觀，但他表示仍會繼續接受治療，而作為一名醫學生的他也期望在康復後能夠重返校園，

我渴望成為一名醫生，在看到一些癌症患者之後，我受到了啓發想要成為一名癌症科專家，去幫助有需要的人。

肺癌成因及徵狀

據統計顯示，10個死於肺癌的病人中，有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。除了吸煙之外，以下因素也會增加患上肺癌的機會：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣