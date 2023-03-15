【家庭糾紛】不忿與太太爭執鬧婚變　無恥男偷外父骨灰罈怒丟報復

▲ 一名男子與妻子鬧出婚變，疑心生不忿，偷取外父的骨灰罈丟掉。

夫妻婚姻出現問題，雙方應理性處理，以免禍及無辜。台灣一名男子與妻子爭執甚至鬧出婚變，疑心生不忿，竟然偷取已故外父的骨灰罈丟掉。家屬為之震驚，當地警方追查下，尋回骨灰罈碎片及遺骨。

綜合台灣傳媒報道，本周二（7日）宜蘭一名林姓男子趁清明節前，到員山福園拜祭亡父，可是他打開塔位時才發現裡面空空如也，骨灰罈不知所蹤，隨即報警求助。警方翻查閉露電視畫面，結果顯示2月23日凌晨約2時40分，一名男子曾進入納骨塔，他在凌晨3時左右捧著一個骨灰罈離開。

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感情破裂丟外父骨灰罈洩憤

警方了解後得悉偷取骨灰罈的男子為林男的妹夫，因此拘捕34歲的陳姓男子。陳男供稱，他當日偷走骨灰罈後，開車前往附近的員山鄉尚德橋，並把骨灰罈丟棄在橋下溪床。

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其後警方到場搜證，受害家屬亦在場了解情況。最終消防隊在橋下溪床，找到骨灰罈碎片及遺骨，骨灰罈已破爛，骨灰四散。

警方進一步調查後推斷，任職裝修工的陳男疑與妻子爭吵，夫妻感情破裂，已走到離婚邊緣，因而偷取去年底離世外父的骨灰罈丟棄洩憤。警方依法控以陳男竊盜罪，以及觸犯損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌。

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責任編輯︰王明芳