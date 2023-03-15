  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭糾紛】不忿與太太爭執鬧婚變　無恥男偷外父骨灰罈怒丟報復

親子 11:21 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名男子與妻子鬧出婚變，疑心生不忿，偷取外父的骨灰罈丟掉。

夫妻婚姻出現問題，雙方應理性處理，以免禍及無辜。台灣一名男子與妻子爭執甚至鬧出婚變，疑心生不忿，竟然偷取已故外父的骨灰罈丟掉。家屬為之震驚，當地警方追查下，尋回骨灰罈碎片及遺骨。 

綜合台灣傳媒報道，本周二（7日）宜蘭一名林姓男子趁清明節前，到員山福園拜祭亡父，可是他打開塔位時才發現裡面空空如也，骨灰罈不知所蹤，隨即報警求助。警方翻查閉露電視畫面，結果顯示2月23日凌晨約2時40分，一名男子曾進入納骨塔，他在凌晨3時左右捧著一個骨灰罈離開。

最新影片︰

童學園
【童學園】Patrick Sir分享聯想故事記憶法　1歲到30歲都啱用

感情破裂丟外父骨灰罈洩憤 

警方了解後得悉偷取骨灰罈的男子為林男的妹夫，因此拘捕34歲的陳姓男子。陳男供稱，他當日偷走骨灰罈後，開車前往附近的員山鄉尚德橋，並把骨灰罈丟棄在橋下溪床。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其後警方到場搜證，受害家屬亦在場了解情況。最終消防隊在橋下溪床，找到骨灰罈碎片及遺骨，骨灰罈已破爛，骨灰四散。

警方進一步調查後推斷，任職裝修工的陳男疑與妻子爭吵，夫妻感情破裂，已走到離婚邊緣，因而偷取去年底離世外父的骨灰罈丟棄洩憤。警方依法控以陳男竊盜罪，以及觸犯損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【港媽虐兒】疑報幼稚園拍片不合作　港媽自爆掌摑女兒搽粉遮紅印繼續影
今日 10:09
【港媽虐兒】疑報幼稚園拍片不合作　港媽自爆掌摑女兒搽粉遮紅印繼續影
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
16:08 2023/03/11
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
【兩性關係】日調查證4成男人正在出軌　專家教憑3大線索揭另一半不忠
13:26 2023/03/14
【兩性關係】日調查證4成男人正在出軌　專家教憑3大線索揭另一半不忠

你可能感興趣

【港媽虐兒】疑報幼稚園拍片不合作　港媽自爆掌摑女兒搽粉遮紅印繼續影
今日 10:09
【港媽虐兒】疑報幼稚園拍片不合作　港媽自爆掌摑女兒搽粉遮紅印繼續影
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
16:08 2023/03/11
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
【兩性關係】日調查證4成男人正在出軌　專家教憑3大線索揭另一半不忠
13:26 2023/03/14
【兩性關係】日調查證4成男人正在出軌　專家教憑3大線索揭另一半不忠
家庭關係 離婚 夫妻之道 罪案 台灣 宜蘭

最高瀏覽

【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【恐怖意外】12歲女童星綵排時椅子突被人拉走 致骨折失禁無法自理
11:15 2023/03/14
【恐怖意外】12歲女童星綵排時椅子突被人拉走 致骨折失禁無法自理
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變
12:36 2023/03/14
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變