【中華文化】小學漢唐服飾設計比賽 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校包辦冠亞季

▲ 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校在漢唐服設計比賽中創佳績。

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校近日參加了由善德基金會贊助，香港珠海學院、鐘聲慈善社胡陳金枝中學、保良局香港道教聯合會圓玄小學及屯門青年協進會舉辦的漢唐服飾設計比賽，學校三位同學囊括初小組最佳服飾的冠、亞、季軍，另高小組亞軍一名及最積極參與學校亞軍。比賽包括圖案設計、填色比賽及服飾展示等。參賽的同學們身穿漢唐服飾，展示著中國漢唐服飾的優美風格和文化內涵，讓現場觀眾大呼精彩。

漢唐服飾是中國歷史上的一種傳統服飾，它們不僅展示了中國古代文化中的禮儀、藝術和工藝，還體現了中國傳統美學觀念中的和諧、平衡和精緻。漢唐服飾的設計和顏色也有著深刻的文化內涵。比如，紅色被視為吉祥的顏色，白色則是悼念和喪禮的顏色。服飾上的龍、鳳、獅子等圖案也有著特殊的象徵意義，代表著龍鳳呈祥、獅子大開口等美好寓意。

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設計各具風格

三位得獎者設計各有獨特的風格，冠軍的2B同學陳皙羽，奪最佳服飾獎冠軍 及華服(漢/唐)親子圖案設計及填色比賽(初小組)優異獎。她身上的服飾圖案取材於中國傳統紋樣，有象徵聖潔長壽的仙鶴，亦有寓意祥瑞的祥雲及象徵光明的紅日，她將服裝變成一幅大畫布，下半身大面積水紋，採取上疏下密的豎向形態，使服裝更有型和大氣。色彩整體以藍色漸變為基調，而仙鶴則用了溫柔的粉紫色調，再以黃色作衣領、袖口、下襬的鑲邊，使服裝更有結構感。

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而3C同學黎米獲最佳服飾獎(亞軍)及華服(漢/唐)親子圖案設計及填色比賽(初小組)優異獎，她以中國人喜歡紅色和金色為主調，搭配在一起寓意富貴又吉祥。至於最佳服飾獎(季軍) 及華服(漢/唐)親子圖案設計及填色比賽(初小組)優異獎則由1A同學譚晞桐奪得，設計帶出唐服多元化色彩及柔和感，而且服裝質感絲滑，穿起來飄逸如仙，充份顯出唐代女性的美感。至於華服(漢/唐)親子圖案設計及填色比賽(高小組)優異獎則由5C同學簡樂欣奪得。

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