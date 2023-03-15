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【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷

親子 12:27 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

上海科技館內的玻璃護欄高度太矮只有1.2米高，8歲女童失足墮樓亡，母捨身施救重傷。

上海科技館發生母女墮樓意外，事發於上周五(10日)，一名8歲的女童疑在靠護欄的座椅上失足，從館內3樓墮下，當時正玩手機的母親即捨身施救，不幸也一同墮樓，最終女童搶救無效身亡，母親重傷昏迷，網民痛批場館護欄太矮才釀成這次悲劇。

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據網傳消息，事故發生於上周五（10日），一位30多歲的女子帶著母親和一名8歳的女孩，從外地到上海科技館參觀。她們在三樓靠護欄的臨時休息處休息，女兒站在椅子上玩耍，女子在旁邊玩手機。突然，女兒一不小心失去平衡，從座椅上翻過矮小的玻璃護欄墮下，母親看到女兒遇險，立即衝上去試圖拉住女兒，不幸也跟著一同跌落樓下。

母女二人直墜20米高的地下後，現場有人立即報警，救護車也快速趕到場，經救護人員檢查後證實墜樓的女童已經當場身亡，女子則身受重傷，要緊急送院搶救，外婆坐在兩人之間，看著一動不動的女兒和孫女，傷心欲絕，不知所措。

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事故發生後，引發網民熱議，不少網民認為上海科技館難辭其咎，館內的玻璃護欄高度太矮只有1.2米高，而場館也未設置安全網，標示警語不夠，也有網民指其母對孩子看管不嚴，安全意識不足，只顧看手機，最終導致悲劇發生。

據內媒報道，上海科技館沒有對墮樓事件做出任何回應，但宣布將於3月底閉館裝修，預計約兩年半後才重新開放。

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責任編輯:王明芳

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