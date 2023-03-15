【品格培育】仔仔見改錯卷主動認錯80.5變79.5分　何基佑：分數只係其次

▲ 何基佑表示不是自己識教仔，只是無論兒子拿幾多分，回家都不會被罵。

分數重要還是做人態度重要？何基佑昨日(14日)就分享了兒子清義的英文作文成績，他事前給了兒子清義一個目標，就是科科80分，而兒子考獲80.5分，本來達成了爸爸的期望，但清義卻發現了自己的錯處，誠實地告訴老師，因而被扣一分，變成79.5分，誠實的行為獲得了老師的稱讀，更激起同學仔找自己的錯處，何基佑表示「所以家長們，別輕看一句鼓勵，這樣更有效令小朋友坦白，良好的行為亦能夠彼此感染。」

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何基佑將兒子的英文作文卷放上網，寫道:「學段二成績出爐，繼續沒有驚喜，依舊是中規中矩，我們期望的平均分八十餘分。對於我們這類不思進取的家長已經算達標。不過我想分享一段小插曲，就是我發現英文作文卷由原本的分數80.5，後來改為79.5。原來清義發現老師改錯卷，「a quarter past six」寫漏了「a」。於是他主動告訴老師這個部份需要扣分。清義知道我們訂立的目標是每一科80分，他亦清楚知道一旦告訴老師後，肯定不再有80分，然而他選擇了做正確的事，這讓我很感動。」

▲ 本來80.5分變成79.5分。

何基佑續指兒子獲得老師的稱讚後「重點來了」：

當班上的同學聽到老師稱讚清義誠實後，他們紛紛在自己的卷上「找錯處」，有幾位同學更成功爭取扣分！所以家長們，別輕看一句鼓勵，這樣更有效令小朋友坦白，良好的行為亦能夠彼此感染。

「攞幾多分都唔會俾人鬧」

何基佑的分享引來很多網友的留言，大讚他識教仔，但何基佑就表示「多謝大家鼓勵同欣賞。我想補充一下，有家長話清義誠實係我哋教得好。我覺得反而係阿仔知道我哋唔係最緊張成績，有信心無論攞幾多分嘅卷返嚟，都唔會俾人鬧。加上佢考之前我確認咗佢：「你已經努力溫習咗，俾心機考就OK」。佢聽到之後就更加肯定自己盡咗力，分數只係其次。

而網友都留言「分數只是一時，品德才是一世」、「分數係一次性，但是做人既態度係一世嘅，清義做得好好，爸爸媽媽也教得好」、「79.5 都算係80分，達標」。

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責任編輯︰王明芳