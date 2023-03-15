【離譜大媽】婦人拾$200據為己有　女生下跪哭求歸還：錢是一周生活費

▲ 女學生跪求婦人歸還200元人民幣。

路不拾遺是做人的基本原則，但近日在廣州一名女學生不小心在街上掉了200元（約230港元），後來回頭尋找時，發現被一名婦人拾獲，女學生要求老婦將錢歸還時，對方拒絕，女學生即時在街上下跪求歸還，有路人不齒婦人的所謂，拍片放上網。

最新影片推介:



事發於上周六（11日），在廣州花都區。一名女學生放學時疑不小心將放在口袋的現金掉在地上，後來她發現錢丟了，連忙沿途尋找，剛好看到一名婦人將錢拾起並放進口袋。女學生於是上前表示錢是她的，並要求婦人歸還，但對方否認錢是拾來的。女學生情急之下跪在地，崩潰哭着稱她的父母不在家，自己跟着祖父母生活，錢是她一周的生活費。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

這時一名男子路過，並上錢了解，跟婦人爭論了大約幾分鐘，但婦人仍然拒絕還錢。男子最後拿出手機示意報警，又指現場附近商店都有閉路電視鏡頭，已拍下事發經過。其後有商戶也表示願意提供閉路電視畫面，婦人才很不情願地將錢還給女學生。

網友看到短片後，紛紛留言指「對孩子來說，她們的世界還不大。別看只有200元，丟了可能是一件天大的讓她恐慌的事」、「她這麼絕望，並不是200元能用幾天的事，而是她難以跟家裡開口再要200元，說她弄丟了錢」、「不是老人變壞了，是壞人變老了」。

還有網友稱，雖然從小接受「尊老愛幼」的教育，但有些老人不值得尊敬。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳