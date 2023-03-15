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【攝理教】韓男團DKZ成員坦承曾誤信邪教　庚潤剖白入教經過坦然回應指責

娛樂 11:45 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

韓國男團DKZ成員庚潤坦承曾經為攝理教教徒。

韓國男團DKZ成員庚潤近日被爆其父母是攝理教教徒後引起熱議，庚潤曾否認自己是教徒，不過他最近於訪問中承認自小因受父母影響而誤信邪教，且坦然回應網民的指責。

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因病癒而誤信邪教

庚潤接受外國傳媒訪問時提及自己於小二時出現腦積水的情況，經過與姨媽和牧師們祈禱後，他於三天後獲醫生診斷為沒有任何問題，全家因此而入教成為攝理教教徒。

當時年紀尚小的庚潤透過姨媽認識攝理教，不過由於他是千禧後，而鄭明析早已在海外逃亡，所以僅靠影片認識鄭明析。

他表示不知自己從何時開始被邪教洗腦，加上受到父母影響而信奉攝理教，而傳教過程中未有提及任何有關性的部分，只是分享令病者痊癒的故事。

庚潤指曾經因信奉邪教而被排擠，因而他只會隱瞞事實，並稱自己信奉基督教，他亦未有跟公司或隊友坦承自己是攝理教教徒。

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已離攝理教

不過，庚潤自從收看了紀錄片後，因認清真相便已隨即離開攝理教。

他亦坦然回應網民的指責，令外界對他改觀，並希望大家能重新接納一些曾誤信邪教的前教徒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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