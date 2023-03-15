【招聘工作】學生另類兼職「筍工」？　籃球執波員時薪$85僅一項要求

▲ 有人在網上招聘網，以$85時薪招募籃球執波員，學生、後生仔優先。

不少學生哥找兼職賺零用錢，近日網上有一份工「籃球執波員」，正正主打招募學生或後生仔，每日早更1小時，時薪$85。有關招聘文在網上廣傳，有人笑指是伏工要求高，另有人認為收錢做運動是筍工，「做呢份工隨時變洛文」，成為籃球界新星。

招聘籃球執波員

近日，facebook群組「散工招募區」有一帖文引起熱議，被網民廣傳至各大群組，內容為找一名兼職專做籃球執波員，在沙田或大圍區，一個月返3至4次，每次1小時，開早更清晨5至6時或6至7時，憑工作時間可猜測僱主是趁返學或返工前練習籃球。帖文註明學生、後生仔優先，希望聘請附近的學生可在返學前打工。時薪為$85，另標明有「員工福利」，包一支飲品和有休息時間。

招1個︰籃球執波員，沙田/大圍區，學生、後生仔優先，一個月 3-4次，每次60分鐘，每10分鐘休2分鐘，早上5-6/6-7，85蚊/hr現金即出，包一支嘢飲。

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一項高難度要求

工作內容是「籃球場上的人肉執波機器」，當執波員也有符合一項重要要求，僱主寫明工作內容是「我射3分，你執返比我要求︰唔好Hea/準確傳到我心口」，即要求執波員的有一定的籃球技術，尤其是傳波要準，有好的助攻陪練射籃。

轉載招聘的網民笑稱「我苦練十幾年嘅籃球技術，終於可以用得著」。帖文引起網民熱議，驚訝發現有此另類工作，嘲諷「貧窮限制想像」、「有錢得嚟好懶」，指僱主著重時間效益，把握早上一小時去專注練習射3分波。

伏工 VS 筍工

網民反應有兩極，有認為是「伏工」，另一方面指是「筍工」。伏工的地方是每日只返1小時，時薪亦即是日薪，「$85日薪連車錢都蝕埋」，亦要求體力、技術高，執波很累，「準確傳到佢心口分分鐘比射3分更難喎」、「記得買勞保喎，因為我受傷一定搵律師告」、「射3分都唔知會射咗去邊」等。

有認為是「筍工」的網民，表示如果有學生興趣是打籃球，加上時間、地點配合到都可以一試。「85蚊個鐘淨係執波，住附近啲後生仔搵少少零用錢咪啱囉。話蝕車錢無車搭就仲搞笑，叫你長洲落嚟開工咩」、「其實都ok！我覺得幾好，收錢做運動」、「做嗰個係練傳波」。

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責任編輯︰王明芳