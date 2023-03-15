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【消委會】30個肉乾、肉鬆和肉紙樣本全數高糖　逾4成樣本含致癌物

社會 10:49 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

消委會抽查市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本，發現逾4成樣本驗出致癌物。（陳永康攝）

消委會抽查市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本，發現全數樣本均屬高糖食物，逾4成樣本驗出致癌物。含量最高的一款，總含量更超出歐盟上限逾5成。另有1款豬肉紙驗出本地禁用獸藥。

消委會於去年10月至11月間搜集10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙樣本，每包售價介乎$11.5至$170不等。今次抽查主要著重肉乾類零食的食物安全及營養成份。

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近乎全數樣本高糖高鈉　多吃可增大腸癌風險

抽查結果顯示，全部樣本均為高糖食物。糖含量最高的1款豬肉紙，如果食1包就達世衞建議每日上限約63%。除了1款肉鬆外，全部樣本均屬高鈉食品。含量最高的一款豬肉紙，成年人若食100克，就已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%。

測試又發現，9款豬肉乾和4款牛肉乾驗出致癌物PAHs。部分樣本含量超出歐盟上限。含量最高的牛肉乾，致癌物總含量超出歐盟上限逾5成。另外1款豬肉紙含有禁用獸藥硝基呋喃，含量更超出法例要求。內地及歐美等國已禁止該藥在食用動物中使用。

消委會指，消費者進食肉乾、肉鬆和肉紙等加工肉製品宜小心注意食用分量，以減低患上大腸癌風險。

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部分樣本添加肉乾禁用防腐劑　營養標籤和實際含量不乎

除營養成份外，抽查發現，部份樣本未有列明額外添加的防腐劑。當中有8款驗出法例禁用於肉乾零食的防腐劑，全部均沒列出所有產品中所含的防腐劑。

另外，16款樣本的營養標籤顯示數值和實際有出入。有樣本包裝標示每100克含8毫克鈉，但檢測結果顯示，實際上每100克樣本含1640毫克鈉，比標籤顯示的高204倍。該樣本的糖含量亦比包裝上所標示的高兩倍。

全部結果已交予食物安全中心跟進。

消委會提醒市民，加工肉製品屬致癌物，亦普遍高糖高鈉。進食肉乾等燒烤肉類亦要三思，食用時亦應先去除燒焦部分。

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記者：李梓𨭎

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