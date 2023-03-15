【人生百態】為健身班企位嗌交偷廁紙毛巾 教練分享健身中心人生百態

▲ 《12金鴨》劇照

離開健身中心，即如箭般閃入正在關上的𨋢門，暗呼好彩之際隨即後悔，𨋢內兩位健身女會員正在嗌交，密𨋢陪焗，被迫收聽，無計！原來嗌交的原因，只是上健身班企位的問題。兩人愈鬧愈烈，我好不容易捱過漫長𨋢程，開門即遁。

最新影片推介：

後來，跟健身中心管理層老友說起，兩個女人竟為企位空間鬧大交，且幾乎動口又動手，對我來說很匪夷所思。老友笑笑口說：「這已算濕濕碎，有些更恐怖之事，講你都唔信！但這些情況在我們管理過大型連鎖式健身中心的同行圈裏，根本見怪不怪！」他透露的健身中心百態全是真人真事，有些更發生在著名連鎖店，可謂「歎為觀止」：

一、更衣室偷廁紙：公然在健身中心更衣室把幾卷新廁紙拿走。健身中心收你一個月費，包埋無限供應閣下家裏的廁紙？！

二、有健身中心提供中心的T恤、毛巾，方便會員不用自攜衣物便可運動，用完的T恤和毛巾，離開更衣室前放在中心的洗衣籃歸還便可。但有些人，竟連這些公家的T恤和毛巾，也會拿走。

三、有些人為爭位或霸位會批踭鬧交，甚至試過鬧得太勁，最後需要報警處理。

四、最離譜的是，有人會在獨立浴室格大便，留下穢物走人，簡直離譜！老友告知，這個浴室大便的行為，在多間健身中心都曾出現過，而且男女更衣室都有。我問：「不可以當場捉拿嗎？」老友說：「很少能當場立即瞄到。即使能夠，他們會面皮厚厚地說：『哦，不是我的，我入去沖涼前已有。』雖然明知是謊話，但健身中心打開門做生意，大都無可奈何。」

真是一樣米養百樣人，單單健身中心裏就已呈現了很多人生百態。聽到那些沒品行為後，我在想：一個人若連基本公德心都無的話，任憑身材／身形練到幾fit，其實又有甚麼用？品德清空的話，只會空有副殼。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9