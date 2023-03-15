【救命手錶】36歲作家睡前突頭暈　Apple Watch響警報揭患致命隱疾救一命

▲ 36歲作家睡前突頭暈，Apple Watch響警報揭患致命隱疾。

Apple Watch又再救人一命！一名36歲男作家日前在睡前突然頭暈，但不以為意，結果次日發現Apple Watch發出數次警報，提醒他有心臟疾病風險，令他得以及時就醫保命。

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綜合外國媒體報道，英國36歲作家Adam Croft在某日睡前突然感到嚴重暈眩，他勉强走到厨房喝水，但情況沒有好轉，「我躺在地上，渾身冷汗」。但儘管情況如此嚴重，他還是不以爲意，選擇回房睡下。

Apple Watch揭患致命隱疾

直至次日起床，Croft發現身上佩戴的Apple Watch在整夜不斷發出警報，提醒他的心臟有「心房纖維性顫動」症狀，處於非常危險的狀態。他立即撥打求救電話，獲醫護人員指示需在1小時内到醫院就醫。最後，醫生為Croft照過心電圖，處方了抗凝血劑，並做了及時的心律調整治療。

事後，Croft表示自己其實在幾個月前曾出現短暫心悸，但因沒有痛楚，也沒有進一步發病，他便沒有理會。目前，他積極使用Apple Watch的健康監測功能，並感激Apple Watch救他一命：

如果不是Apple Watch的警告，我根本不會去醫院。現在確定了，我以後一定會一直戴著這手錶。

心房纖維性顫動可致中風

香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生指，心房顫動是一種常見的心臟病，可在無病徵下令人中風，6成心房顫動患者對患病毫不知情。65歲以上及有高危因素如高血壓、糖尿病人士，求醫時應由醫生把脈篩查有否心房顫動，有需要或進一步做心電圖。心房顫動目前已有有效的藥物(薄血藥)，來減低中風風險。

另外，香港腦科學會委員盛斌醫生也曾點名，心房纖維性顫動是導致中風的高危因素之一，屬於心律不整的一種，會導致心臟血栓的形成，當血塊離開心臟並流至腦部的血管時，就會引致中風。患者需服用抗凝藥物，有助減低中風機會。而除了堤防心房纖維性顫動，日常可多留意另外2大重點，減低中風機會：

改變生活模式：如定期運動、良好飲食習慣、戒煙、控制體重等。

管理慢性疾病：家族有常見的都市病如糖尿病、高血壓、高血脂等，應定期做檢查。及早治療有助減低中風的風險。

同場加映：高纖護心餐單

註冊營養師陸蕙華（Denise）亦曾向TOPick讀者分享了一日三餐高纖餐單，有助保護心臟健康：

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責任編輯：羅嘉欣