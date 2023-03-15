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【神奇水果】果肉是腸道清道夫一吃即屙 實測黏液做天然面膜令皮膚緊致

保健美顏 11:17 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

麒麟果的黏液是天然面膜。

再說麒麟果，我更為此做了一個實驗。

那一晚吃飯後，我用刀子把一個麒麟果切成兩半。洗刀子時，發現刀身附着麒麟果的黏液，像蘆薈般的黏液。我想起了它富含的各種養份中，花青素是特別豐富的。花青素的功能，是可以防止物質慢慢氧化變質的，即是說它有抗氧化能力，可以清除自由基，讓皮膚消退細紋，讓五臟六腑老化的速度減慢下來。

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換言之，除了食用之外，它的黏液應該可以作為天然面膜。於是，我用茶匙掏挖果肉進食後，把果皮內的白色部分挖出，然後直接敷到已經洗乾淨的面頰上、額上、下巴和頸項前部。在敷用的半小時內，感到皮膚有緊致的效果。接着就用清水洗面，再抹上椿花油來防曬保濕。

自此，每次食完麒麟果，我都可以做這個敷面護膚的功課了。至於剩下的果皮，不妨用保鮮紙包好，放入冰箱內保存。有需要時，可以隨時拿出來使用。麒麟果的黏液和像芝麻的種子，就是令腸臟蠕動而達到通便效果的功臣，也是解毒保胃的天使。

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撰文 : 李韡玲

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