【無恥生父】單親媽湊大生父患癌卻要求移民照顧　20歲女拒絕︰從沒見過一面

▲ 生父患癌竟要求從沒見面的女兒移民照顧。

所謂「生娘不及養娘大」，生下孩子後沒有盡照顧責任，也不要指望子女將來盡孝。有20歲港女在社交平台投稿指，生父在她出生前已離開她和媽媽，後來另組家庭移民加國，惟生父妻子近年卻回港找事主，要求她移加照顧患癌生父，事主拒絕竟被對方斥不孝。

有港女在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，媽媽在16歲時生了她，生父在她出生前已跟媽媽分手，多年來都是媽媽和公公、婆婆照顧她。由於事主是7個月早產，媽媽在她3歲前全職照顧她，因而欠下親戚很多債務，在事主上幼稚園後日打兩份工賺錢還債。過去20年，事主從沒見過生父一面，對方亦對母女倆不聞不問，只聽說生父識了一名有錢女，全家移民加拿大。

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在事主8歲那年，媽媽遇到如今的丈夫，對方妻子已離世，育有一名兒子，媽媽與繼父結婚後亦生了兩名弟妹。事主表示，10多年來，她和哥哥、弟妹都生活美滿，繼父對她比親生子女更好，會教她做功課，中三揀科、揀大學都有提供意見。

直至數年前，生父的現任妻子突然回港找媽媽，表示想接事主到加拿大一家團聚，事主拒絕，她坦言自己從沒見過所謂生父，不明為何要過去。沒想到，數星期前對方再次找上門，終於講出真話，原來是生父患癌，所以想接她過去照顧生父。

事主再次拒絕，對方竟斥她不孝。事主這次沒有再迴避，直斥生父不是，而生父妻子終知難而退，

由細到大佢冇照顧過我、冇理過我，我好似唔存在喺呢個世界上面咁，而家有事先嚟搵返我？我阿爸就係得一個，就係住喺我屋企嗰個。

不少網民都稱讚事主做得好，認為生父只是有血緣關係的陌生人，毋須理會，「個孝字唔係咁解，唔洗覺得自己不孝」，又直言生父妻子只想找個人去做工人照顧患病丈夫，根本不是為團聚。點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳