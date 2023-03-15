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【航空奇聞】搭飛機奇人奇招 男子1個座位價錢自製「窮人頭等艙」

休閒消費 11:28 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《中國機長》劇照。

一名男士預訂了一整排四個飛機座位，在航班起飛前45分鐘，他把其餘3個座位退票。他在網上炫耀，自己經常以此方法爭取一整排座位，以一個座位的價錢自製「窮人頭等艙」，成功率高達90%。

也許你滿腹疑團。

「航空公司容許乘客起飛前45分鐘取消行程，申請退票？」

視乎機票種類和附加條款，例如改期或退票是否需要罰款。不少航空公司對改期或退票收取極昂貴的費用，可以是票價7至8成。所以大家購買機票的時候，不要貪便宜，必須考慮改期和退票的費用，否則有機會因小失大。

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「航空公司允許同一人在同一航程購買幾個座位？」

大部分航空公司允許一人多座。有原價賣，也有打折賣。購買了額外座位的乘客，會拿到自己的和額外座位的登機牌，但是額外座位只會顯示乘客的姓和Extra Seat字眼。原價賣的額外座位，一般可以積累里程，但未必有餐膳，也不能託運行李。

如需購買額外座位，最好直接聯絡航空公司客戶服務員，順道挑選相鄰的座位。自行上網買機票，有些不能提前選擇座位，如果你買的兩個座位被分開了，那便沒意義了。

假如航空公司發現有人如上述男子般，刻意在最後一刻退票，目的是不讓任何人坐在他的座位附近，航空公司很可能會把相關乘客列入黑名單，更會取消其飛行常客帳戶。

敝公司有一位VIP乘客永遠愛一人買四個經濟艙客位。

曾有空姐笑問他：「為何你不買一個商務艙客位？」

「因為經濟艙的空姐更多、更年輕。」

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撰文 : 藍海寧

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