【張國榮離世20年】3個紀念展將舉行　張叔平+夏永康+陳淑芬策劃遺物展

▲ 奧海城於3月23日至4月2日舉辦「Timeless Leslie Encounter」

為紀念一代巨星張國榮離開20週年，今年除4月1日於紅館和會展各有兩個紀念音樂會，亦有多個紀念活動將會舉行，讓大家一同懷念張國榮的影視風采。

Timeless Leslie Encounter

奧海城於3月23日至4月2日舉舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，活動期間現場430吋大電視將播放20個張國榮經典作品片段及由逾3,000張「與哥哥相遇」相片組成的巨型馬賽克片段；還有由一眾歌影迷投選最具代表性的經典作品所組成的霓虹燈打卡牆；活動亦設有一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏著8首經典金曲，並誠邀音樂人以琴聲為張國榮作出致敬。

▲ 歌迷珍藏寫真。

另外，在3月31日更會舉辦分享會，邀請到張國榮好友、工作伙伴、資深歌影迷及「後榮迷」細訴經歷，屆時歌手曾比特亦會現場演繹經典名曲。

同時會透過20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷相遇的故事，以多角度認識這位永恆巨星；如他曾與好友舉辨「Leslie Cup國榮盃」，蘇施黃奪得冠軍贏得此盃。並將展出由哥迷借出的「Leslie Cup國榮盃」獎盃，訴說哥哥對任何事都認真對待的態度。

▲ 歌迷借出展品。

為讓大眾可參與活動其中，顧客可憑捐款或以S+ REWARDS 點數參與製作現場的實體巨型馬賽克張國榮相片，完成後將會獲贈紀念相片一張！同時，活動亦特製了一套四款以張國榮經典作品為設計的刺繡燙布貼供顧客換領作留念。

張國榮紀念展

由張國榮前經理人陳淑芬、張叔平、夏永康作策劃的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，於3月29日至10月9日於香港文化博物館舉行，並紀念一代巨星張國榮逝世20週年，透過張國榮的經典舞台服飾、唱片及影視項目、歌影視獎項及個人藏品等，展示及回顧 Leslie 在音樂、電影等方面的傑出成就，及其對流行文化的影響。

▲ 張國榮紀念展。

展覽透過Leslie的私人珍藏、精心設計的展場及舊照片，回顧他的演藝成就。展覽亦是「香港流行文化節 2023」前奏節目之一。

港鐵X張國榮

港鐵網上商店會早前限量推出《繼續寵愛．二十年》紀念車票連票套，車票售價$120，當中部分收益會撥捐到「哥迷芬享友營飯」計劃，幫助香港基層家庭，此車票亦已全數售罄。

▲ 港鐵車票

據知港鐡香港站亦將於3月底會設張國榮珍藏品展區，供市民一同懷念，詳情即將公布。

記者：區家歷



