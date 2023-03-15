【消委會】購買寵物保險保費非唯一考慮因素　同年齡品種保費差異最高逾$12,000

▲ 消費者委員會調查了市面上23個寵物保險計劃。（陳永康攝）

消費者委員會調查了市面上23個寵物保險計劃，今（15日）公布結果，發現若寵物主人純以保費作考慮因素，但因保障範圍、定義和理賠條款不同，投保人最終實際可獲得的賠償金額的分別可以頗大。即使寵物的品種和年齡相同，於不同公司投保的保費差距最多可逾$12,000。近8成計劃的寵物最高投保年齡為8歲，即使可以續保，保障內容和保費亦可能會有所變動。

消委會於今年1月向7間保險公司查詢有關寵物保險計劃的資料，最終有6間回覆。就沒有提供資料的一家，消委會透過相關產品網頁獲取計劃資料，以作比較。消委會職員亦就不同年齡和品種的狗隻和貓隻於網上模擬投保，以比較保費的差異。現時本地保險公司一般只接受為貓狗投保。投保的貓隻品種基本上沒有限制，惟狗隻方面，大部分保險公司會列明某些屬於危險狗隻或其混種狗隻均不受保，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本土佐犬 、比特鬥牛犬及藏獒等。 23個計劃中，18個的最高投保年齡為8歲，餘下5個計劃可以接受最高11歲或12歲的寵物投保。一般而言，隨著寵物的年齡漸長，保費亦會相應增加。

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同年齡同品種保費差異最高逾$12,000

消委會的網上模擬投保及參考保險公司宣傳單張所列的保費資料顯示，不同保險計劃的保費可以十分懸殊，但其他條款，例如自負額、理賠方法、賠償限額和範圍及等候期亦可以有頗大差別，寵物主人宜多比較不同保險計劃才作決定。模擬比較涵蓋6種本港較常見的貓狗品種，包括貴婦犬、柴犬、阿拉斯加雪橇犬、英國短毛貓、唐貓（亦稱家貓）和布偶貓，年齡分別為1歲、5歲及8歲，並以保障範圍及保額最多的計劃投保。結果發現，即使為相同歲數和品種的寵物投保，保費可相差由最少約$3,500 至最多逾$12,000。保費差異最大的模擬個案對象為8歲的阿拉斯加雪橇犬，最高保費可達$17,352，最低則只需$4,798，相差逾 2.6 倍。調查亦發現，不同品種的貓隻保費未見有重大分別。不過，年齡對貓隻的保費仍有些影響，差異最大的是8歲的貓隻，最高為$8,741，最低則只需$2,827，相差約 2 倍。

保障範圍不盡相同 實際賠償金額最終受理賠條款和方法影響

是次調查的全部寵物保險計劃均提供醫療保障，但不同計劃的保障範圍和保障項目定義會有差異，例如當中逾2成計劃的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費用及處方藥物等，而手術相關或住院等費用則不在保障範圍內，其保費亦相對便宜。 綜合各計劃，投保人實際可獲得的賠償金額主要受理賠方法影響，包括計劃的自負額比率、是否設有分項上限或只設年度賠償總額上限。 消委會提醒，投保人與寵物就醫前先確認前往的診所是否屬名單內，同時亦應理解清楚不同計劃自負額的計算方法，有需要時聯絡保險公司查詢，以免於索償時才發現自己需要承擔的金額比預期多而失去預算。

留意不保事項及續保條款

消費者於投保前亦應了解清楚不受保項目，例如一些已存在或已出現病徵的 狀況、絕育手術、治療先天性疾病等等。另外，即使保險計劃聲稱「保證續保」、「提供終身保障」或 「續保時不設年齡限制」，亦不代表於續保時，計劃的保障內容必定會維持不變。消費者於投保前宜多查詢和比較才作決定，購買寵物保險時可參考以下建議：

- 寵物的年齡對投保資格、保費、續保和索償均有很大影響，消費者宜考慮 清楚何時為其寵物投保；

- 儘管保費高低與其保障範圍有關，消費者比較保費時亦應考慮自負額及其計算方式、賠償限額、主要不保事項等因素；

- 留意「醫療保障」不等於保險會承擔所有醫療相關的開支，應仔細閱讀相關文件，了解清楚保障範圍和限制，以及不保事項。若有疑問，應聯絡保險公司查詢清楚；

- 留意「保證續保」的計劃亦有其限制，例如保險公司可於續保前調整或修訂保單內容及保費

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記者：吳穎嵛