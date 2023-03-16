【窩心時刻】空少坐地暖心安撫驚恐女乘客 網民激讚暖心聯署加薪

暖心又細心的態度，是從事服務業人員的致勝之道。近日有網民乘坐航班時，目擊一位空中少爺為安撫女乘客的不安，不惜坐在地上、握住對方的手細心安慰她，場面非常窩心。該名網民更拍下照片大事表揚，照片被廣泛流傳，不足一個月已獲逾4千個按讃和1.2萬次轉發，有網民更因此發起捐款和聯署，希望能幫善良的空少加薪。

近日美國網上平台瘋傳一張「空少安撫女乘客」的照片，從相片中可以見到，一名身穿黑色制服的空少坐在機艙的走廊，緊握旁邊女乘客的手，空少還用堅定的眼神，安撫及陪伴着女乘客，畫面十分暖心。

外國傳媒報道，該名空少名為弗洛伊德（Floyd Joshua Shannon-Dean），當天他執勤的航班是由美國北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場，飛往紐約的甘尼迪國際機場，航程約2小時，期間有一名女乘客在起飛及飛行過程中，對雜音感到極度不安，在機艙內產生驚恐的情緒。

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弗洛伊德發現女乘客情緒不穩後，立即親切地走到她身邊安撫，得知她原來對雜音產生恐懼感時，他先解釋飛機響聲的來源和飛行時遇氣流會顛簸的情況，然後又提議如果女乘客未能撫平不安情緒，可嘗試握住他的手，讓她感到安全感，女乘客接受了空少的提議，情緒亦逐漸平靜了下來。

▲ 有網友為空少發起捐款和聯署，希望能幫善良的他早日加薪。

這一幕暖心行動被目擊的乘客拍下照片，並放上網表揚。原來弗洛伊德只是新職員，剛任職3個月，不過網友們戮力幫他發起聯署加薪，希望他的優質服務態度，會得到上司的賞識。

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