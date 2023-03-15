【靚太安樂窩】親揭日本HERMÈS零配貨神話　收藏家:適當拒絕反而有助出袋

▲ 收藏家Xiaoma和大家分享在日本專櫃零配貨入手愛馬仕手袋攻略。

HERMÈS手袋一向一袋難求，隨著各地開始放緩入境限制，不少愛馬仕迷都會四出旅遊並希望在「馬場」抱出心頭好。HERMÈS收藏家Xiaoma於個人YouTube頻道和大家「開坦白局」講解日本專櫃零配貨出袋的技巧，及以自身經歷分享有效買入Birkin、Kelly的攻略。

最新影片推介

▲ 收藏家Xiaoma擁有大量愛馬仕手袋收藏，而且對入手愛馬仕的經驗十分豐富。(圖片來源: xiaomapicks@instagram)

收藏家Xiaoma曾表示自己由新手「入坑」到成為「老手」，大約經歷10年滿途荊棘的過程。所以，她十分明白且理解新手觀眾們走「配貨」制度冤枉路的辛酸。因此，她在影片分享成功「零配抱包」的技巧，當中包括進店時機、衣著打扮、配貨比例、SA溝通等。

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零配貨出袋 偏遠地區機會大

▲ 部分Birkin 35、Kelly 32手袋會被稱為「觀光客包」。（圖片來源：YouTube@Xiaoma Picks截圖）

Xiaoma直言「有零配」，款式為普通牛皮Birkin 25、Birkin 30或Birkin 35較有機會零配貨拿到。不過要注意，小尺寸款式較人氣，加上市場價位較高，所以零配貨成功拿包的機率相對較小。

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而日本HERMÈS專櫃SA會以客人進入店鋪的時機、手中放包的名額等因素去判斷你是否值得擁有這個手袋。

如果SA剛好有放手袋的名額，而你的氣場又壓得到，可以駕馭這個袋，或SA認為可以把你培養成一個非常優良的客戶，就會先放一個小甜頭把包拿給你。

部分Birkin 35、Kelly 32手袋會被稱為「觀光客包」。因為尺寸或顏色不太人氣，所以在walk in、沒有消費紀錄情況下零配貨出袋的機會較大。Xiaoma提醒這些手袋在二手市場回收價值會低於定價。而且越繁華的地方，手袋存貨量越多，但競爭太大，不容易買到手袋。

如果時間、精力許可，建議走去稍微偏遠的地方，如橫濱。不要一直盯住繁華地區如東京、大阪或名古屋的專櫃。按照手袋比例而言，規模較大的專櫃如新宿伊勢丹及銀座總店較易出手袋。但是我個人認為繁華地方客人較多，對VIP標準亦高。所以，在小店是VIP，在大店你可能是普通客人。

遊客VS本地客人

Xiaoma指，以真實感受而言，如消費水平是差不多，SA會傾向把手袋賣給本地客人。一般海外遊客消費水準、購買配貨能力比高，所以SA都會願意賣手袋給遊客。但始終遊客不是定期來日本消費，所以未必會提供聯絡方法。

7大有效出袋攻略

▲ Xiaoma建議大家走去稍微偏遠的地方，如橫濱。（圖片來源：YouTube@Xiaoma Picks截圖）

進店時機要準

Xiaoma直言，除銀座新宿的大店外，早起排隊是毫無作用。銀座總店早上會有一個放袋的名額，但不是先到先得。她認為盡量避免午休時間及關店時間進店，即早上約11至12時及下午約4至5時。

識別天使SA

一進店後，先觀察周圍並感受每一個SA氣場，一定要揀選一個專一的SA才開始對話，切忌每一個SA都去聊天。

展示財力的打扮

SA會通過外在觀察去判斷客人的購買力。以日本貴婦為例，她們不一定是全身名牌，但SA會留意她們身上是否戴上名牌飾物。大家亦可以帶上HERMÈS其他產品去表示你對品牌的喜愛。另外，切勿素顏及樸素衣著，建議打扮精緻且高雅得體。

知道SA篩選客人的標準

對於SA而言，有潛質的客戶除買手袋之外，更會互相幫忙。即是客戶需要了解SA需要甚麼，當SA為你推介該類型的產品時，即代表他是屬於相關部門，甚至是他需要衝業績的時候。

與店員溝通

在日本的HERMÈS，大家可先揀選2條Twilly等精品配飾，再找話題跟SA聊天，然後才提及手袋。這個情況下，就可以較少的配貨額，或接近零配貨入手手袋。

適當拒絕反而有助出袋

不少人擔心如拒絕SA的話，或會影響日後出袋。而Xiaoma就指，其實是「出袋加分行為」。例如SA給你一個黑金色普通牛皮Birkin 25，若你表示不喜歡或家中已有，SA下次就會毫不保留地為你介紹其他手袋。不過要注意，「可以拒絕手袋Offer，配貨是不能拒絕」。

定期出現

在日本，如過時過節為SA送上禮物是畫蛇添足的行為。建議和SA保持良好溝通，而且定期到門店購物見面，更能加深印象。

圖片及影片獲Xiaoma Picks授權。

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責任編緝：張懿慧