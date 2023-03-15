【消委會】13款肉乾肉鬆含致癌污染物 　8款總評4.5星以上安全名單

▲ 13款肉乾肉鬆含致癌污染物，8款總評4.5星以上安全名單。

肉乾、肉鬆和肉紙一向是深受大眾歡迎的零食！惟消委會今日（15日）剛發表有關市面上30款肉乾零食樣本的檢驗，測試結果卻顯示，竟多達13款樣品被檢出可致癌的污染物多環芳香烴（PAHs），其中1款牛肉乾樣本的4種PAHs總和超出歐盟上限；林珍香脆豬肉乾更被驗出獸藥殘餘AOZ。如想食得安心些，下文亦將會推薦8款不含PAHs，兼獲得消委會4.5星或以上高分，價格由$30至$120不等的食用安全清單:

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8款消委會4.5星或以上高分名單

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根據世界衛生組織建議，每一個成年人每日應攝取2千卡路里；攝取少於50克糖及少於2千毫克的鈉。整合上述8款產品，媽媽的廚房寶寶專用肉鬆更相對為其他同款產品中較「低糖、低鈉」的健康之選，其樣本每100克糖含量只有24.5克、每100克鈉含量只有573毫克。其次是味一豬肉鬆，其樣本每100克糖含量26.5克；鈉含量只有952毫克。

13款肉乾肉鬆被檢出污染物

多環芳香烴（PAHs）是污染物，亦是被國際機構標籤可令人類致癌物。測試結果顯示，13款樣本檢出PAHs，包括9款豬肉乾樣本，分別為「黑橋牌」、「 快車肉乾」、「台畜」、「 紹香園 」、「冠華」、「759 阿信屋」、「味脯」、「 珍殿」 和 「山手作」， 以 及4款牛肉乾樣 本， 分別為「Field Trip」、「小牧味屋」、「華園」和「美珍香」，PAH4含量為每公斤0.6微克至18.2微克。

防腐劑方面，其中10款樣本檢出亞硝酸離子；其餘28款樣本均檢出含量介乎每公斤1.5毫克至79.6毫克的硝酸離子，含量亦低於《防腐劑規例》所訂的上限。消費者或會關注亞硝酸鹽和硝酸鹽會否令人類致癌，但消委會指現時未有足夠證據證明從飲食中攝入亞硝酸鹽和硝酸鹽會令人類患癌。毒性屬低的山梨酸或苯甲酸，測試發現，6款樣本檢出山梨酸，分別為「山手作」、「上田」、「瘋台味」、「高坑」、「廣良興」和「美味棧」；3款樣本檢出苯甲酸，包括「華園」、「美味棧」和「南源」。

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責任編輯：羅嘉欣