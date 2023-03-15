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【娛圈富婆】陳曼娜30年前做矯視致半盲　Manna姐透露將接受手術挽救視力

娛樂 13:09 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

希望Manna姐早日康復！

資深演員陳曼娜（Manna姐）是圈中有名的富婆，常招呼朋友到她2千呎的海名軒豪宅聚會。雖然生活無憂，但熱愛演戲的她視拍戲為興趣，近來在TVB播出的《家族榮耀》、ViuTV的《反起跑線聯盟》也有她的演出。

昨日（3月14日），Manna姐現身MakerVille原創劇《飛黃騰達》的拜神儀式，她接受傳媒訪問時指自己在30年前接受矯視手術後致「半盲」，接下來將接受手術以提升視力！

【豪宅曝光】70歲陳曼娜赴美享天倫樂　醫生兒子別墅巨型客廳勁寬敞

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陳曼娜只剩半成視力

Manna姐透露，自己在30年前接受矯正近視的手術，可惜因手術失敗導致視網膜脫落、視力只剩餘一半，令她因而終日以淚洗面、不時跌倒，十分可憐。

家人也成為Manna姐撐下去的動力，她不時在社交平台分享自己享受家庭樂、與孫兒玩耍的相片，溫馨滿瀉！

最新影片推介：林景程專訪

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將接受手術

受眼疾困擾多年的Manna姐，表示即將會接受手術，就是把隱形眼鏡導入眼內，令自己不需再戴近視眼鏡、視力提升。

她坦言，曾看不到別人向她打招呼，因而可能會產生誤會。

投資眼光獨到

於1974年入行的Manna姐曾效力麗的、亞視、無綫及HKTV。在事業起步期間卻決定與圈外人結婚，育有兒子Allen和女兒Joie，而Manna姐誕下子女後不久便與前夫離婚。

離婚後，Manna姐靠自己對股票和物業的投資眼光，漸漸成為圈中富婆。據悉她過去交易的多個單位買賣紀錄當中，從來有賺無賠，估計從中獲利至少上千萬。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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