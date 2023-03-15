【消委會】40款原子筆和啫喱筆耐寫程度最多差近5倍　標榜「速乾」啫喱筆需最難乾

▲ （陳永康攝）

DSE下月開考，筆耐寫與否可能影響考生發揮。消委會測試40款原子筆及啫喱筆，發現書寫總長度最多差近5倍。一款標示為「考試用」、「速乾」的啫喱筆，比其他樣本需時多3倍才能乾透。

消委會測試18款原子筆、22款啫喱筆的書寫性能和安全程度，每支售價由2.4元至86元不等。評分較高的13款樣本，售價介乎$8至$43不等。

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同款筆耐寫程度不一 標榜「速乾」卻最難乾

測試發現，各樣本的耐寫程度懸殊，可書寫總長度由近400米至約2300米不等。最耐用和最不耐用的都是原子筆，相差接近5倍。整體而言，原子筆較啫喱筆耐寫。

即使找到合用的筆，同款筆耐寫程度亦可能有差距。結果顯示，8款原子筆和6款啫喱筆的同一型號不同樣本，耐寫程度最多超過9%。其中有啫喱筆的3個樣本耐寫程度最多相差超過240米。

在快乾測試中，大部分樣本均在4秒內乾透。但一款標示「考試用」、「速干（速乾）」的啫喱筆，則需時至少12秒才能乾透，和標榜賣點落差頗大。

另外，測試中半數樣本抗跌能力理想。原子筆抗跌效能普遍理想，啫喱筆抗跌表現則較參差。當中4款型號即使由1米高墜落後，書寫線條已變得斷斷續續。

部分筆蓋尺寸小 誤吞或可窒息

測試亦發現，6款型號的筆蓋或筆尾端蓋尺寸較細小，未能通過空氣流通量最低要求，有誤吞和窒息風險。消委會提醒家長需留意。

消委會表示，選筆時最好能親身試用，檢視出墨流暢度和穩定度。同時留意筆身重量、筆桿設計均會影響書寫舒適度。當長時間書寫後，應休息和進行伸展運動，減輕手部和肩膊疲勞。

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責任編輯：李梓𨭎