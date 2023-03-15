李克勤相隔6年再開紅館騷　盧淑儀親為老公挑真空裝拍海報

▲ 克勤港樂再開騷。

久違六年，李克勤今日（3月15日）宣布再踏紅館，將於5月13至16日舉行《弦續李克勤‧港樂演唱會」，將於3月22日優先訂票，3月29日公開發售。克勤希望與港樂近60人大樂隊一起拍攝留念，大會特地移師到演奏廳進行海報拍攝，非常大陣仗。

廿年前克勤曾經與香港管弦樂團合作過紅館演唱會，大家再次相逢，海報計設亦沿濃濃友情出發，用兒時玩具帶出由細玩到大的溫馨及歡樂。

海報上見到平日總是西裝骨骨、正襟危坐的管弦樂團，個個像小朋友一樣拿著玩具，與克勤你打我鬧的神態，都已經感受到這是一個繽紛歡樂的演唱會。

老婆負責揀衫

克勤笑說：「影海報當然心情極度興奮，好大陣仗呀今次，人多勢眾，覺得好熱鬧，好開心，回想返對上一次合作，已經係20年前。當年我只係7、8歲啦，哈哈哈..... 感覺係你識個朋友二十年，再一次合作，大家無論係感情、功力上都有升華。今次張海報主要係想表達呢個騷，主要係要話俾大家知，音樂可以有好嚴肅一面，亦可以好輕鬆快樂， 個騷好認真做亦可以好好玩。」

是次挑選西裝拍照，克勤謂都是由老婆負責揀衫：「我拆開個衫袋，以為自己帶少咗襯衫，打俾老婆，佢話你識咩，總之入面真空啦，乜都唔駛著，咁先靚。老婆話乜就乜啦…覺得入面涼浸浸。有工作人員竟然提我，李生你走光呀！麻甩佬都有人提走光，我覺得好好笑。」

▲ 六十人大合照。

邀猛人任嘉賓

克勤又謂，疫情之後，相信每一個對音樂有憧憬的歌手，都等到頸長，好恨再一次紅館做騷。「今次個騷，我希望歌迷觀眾可以多些參予，所以已經在社交媒體叫歌迷留言想聽咩歌，大家同我一齊揀，我們會以最勁管弦樂團，重新編排，最正視覺效果，帶給大家震撼的音樂盛宴。」

克勤：「我好多經典歌，同管弦樂真係係夢幻聯動，經過管樂演奏，氣質會變得非凡震撼。呢輪日日開會，為個騷拍攝影片，都好忙，自己操練就都係咁，我不嬲都大量運動，唔係打波就踢波，所以唔駛點狂操。」

問到演唱會會否有特別嘉賓，克勤就笑道，「有。其中一晚重會有一個來頭好猛嘉賓，就睇下大家買飛買唔買得中啦。」

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