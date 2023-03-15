陳可辛吳君如成立新公司邀行內人開派對　公布項目邀章子怡演懸疑片

過去3年因疫情而停辦的香港國際影視展（FILMART）今年捲土重來，於會展舉行實體影視展，吸引各地電影買家到港交流。

陳可辛及吳君如去年成立的新公司 Changin' Pictures在昨晚（3月13日）於公司舉行業內派對，邀過百位來自日本、韓國、泰國、美國、台灣的電影製作人、製片人、發行商、銷售代理和國際影展策展人出席，包括古天樂、施南生、曾任多個國際影展主席的知名影評人馬可穆勒（Marco Mueller）及《Drive my car》執行製作人定井勇二等。

▲ 曾任多個國際影展主席的知名影評人馬可穆勒（Marco Mueller）與陳可辛。

聚首談未來發展

大型國際影視平台及製作公司如Disney+、Netflix、Wavve、CJ ENM高層，以及威尼斯國際電影節、多倫多國際電影節、東京國際電影節、釜山國際電影節、烏甸尼遠東電影節、紐約亞洲電影節的策展人亦聚首一堂，洽談公司未來發展的機會，審視更多不同類型的合作形式，並加強亞洲新晉電影人的連結。



身為主人家的陳可辛表示，對公司的未來發展充滿信心，將會繼續加強香港製作與世界各地連結，打出新天地。

公布兩個韓國項目

當晚的聚會，Peter 原意跟過去幾年未能碰面的業內人士友好，舊雨新知聚首一堂，結果最後變了一個過百人的聚會，令Peter 感到一股凝聚力的所在。

Chaning’ Pictures 去年於釜山國際電影節宣布成立時，同時公布的兩個韓國項目，現已進入製作階段。兩部劇集風格迥異，但均改編自韓國網絡漫畫，原作在當地大受歡迎，且已有一班強大的粉絲群。

章子怡演懸疑驚悚作

當中，《ONE：High School Heroes》是一部關於一個被欺負的高中生，為反抗欺凌者而變身為扶弱英雄的動作劇集，與韓國製作公司 Covenant Pictures 共同製作，該公司過往曾製作由權相佑主演的人氣韓劇《危機的X》。

至於《Heesu In Class 2》則是由 K-Pop 偶像演出的校園愛情故事，已公布的主角包括《殭屍校園》安智浩，及《我的室友是九尾孤》金度延，講述四名高中生苦樂參半的戀愛日常，由曾出品《EXIT：極限逃生》和《絕路狂逃》的韓國公司 Film K 製作。



除韓國兩部影視作品，另一部由章子怡主演的犯罪懸疑驚悚作品《Mrs No Name》（暫名），改編自一宗於1940年代震撼上海灘的著名奇案，章子怡將飾演一名因被指控肢解丈夫而面臨死刑的女人。

▲ 派對大合照。

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