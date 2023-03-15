【星二代】謝安琪張繼聰大仔長高變韓系少年　15歲張瞻讀英基啓新曾誕IB狀元

▲ 張繼聰為老婆謝安琪慶祝生日，但最吸晴是15歲大仔張瞻！

「逆齡人妻」謝安琪（Kay）日前46歲生日，當然要與一家人好好食飯慶祝，老公張繼聰也悉心準備了生日蛋糕，氹得Kay一臉幸福。張繼聰在社交網站上載當晚一家四口全家福，但最吸晴是15歲大仔張瞻，一頭鬈髮的他長高了許多，望落好有韓系少年feel！

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剛奪得電影評論學會大獎影帝的張繼聰早已擺脫女尊男卑的形象，與Kay結婚15年恩愛如昔。他在IG分享一家四口合照並留言祝福愛妻：「Love you！今年嘅生日禮物……幫你寫隻歌？」從相片中可見，46歲的Kay充滿仙氣，顏值高企，笑容無比幸福。

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不過，最吸晴是身後的15歲大仔張瞻，留有一頭微鬈短髮的張瞻暴風式長高，樣子也成熟了不少，望落有韓系少年感。而快將6歲的細女張靖（Kakaball）則依然活潑可愛，一家四口好溫馨。

▲ 張繼聰謝安琪一家四口好幸福。（IG圖片）

啓新書院去年誕滿分狀元

謝安琪和張繼聰希望子女能愉快學習，故為子女安排入讀英基屬下學校，現時張瞻和張靖一同就讀英基屬下的私營獨立學校啓新書院（Renaissance College，RCHK），校舍位於馬鞍山，創辦於2006年。

據英基網頁顯示，啓新書院設有小學及中學部，招收5歲至19歲學生。學校推行的IB課程包括IB小學項目（PYP）、中學項目（MYP）、大學預科項目（DP）及職業課程項目（CP）的連貫課程。至於2022/23年度學費稍有提升，1至6班（Year 1-6）收費近12.8萬港元、7至11班（Year 7-11）為16.9萬港元、12及13班（Year 12&13）則是17.1萬。

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英基有「IB狀元搖籃 」之稱，去年轄下7間中學共誕36名滿分狀元，另有62人獲得44分成為榜眼。他們分別來自港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院。其中來自啟新書院的狀元遠赴英國哥倫比亞大學讀心理學。

英基轄下學校吸引不少星二代入讀，陳國邦與羅敏莊的女兒陳禛是張瞻師妹，去泰國升學前曾就讀啓新書院；楊千嬅與丁子高的兒子丁進諾（Torres）則讀英基白普理小學（Bradbury School）；而有「小巨肺」之稱的譚芷昀（Celine）曾入讀英基山頂小學（Peak School）。

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責任編輯︰林綺玲