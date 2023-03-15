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【母子戀】美魔女戀上小鮮肉賣亡夫7物業　女兒苦勸清醒︰邊個唔係為錢

親子 13:04 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有美魔女戀上小鮮肉，變賣亡夫7套物業。（《逆緣》劇照）

女人不論年齡多大都想追求愛情，渴望被人愛錫。台灣一名女網民日前分享單親媽媽的故事，她指媽媽重視保養，將自己塑造成美魔女，迷戀年輕俊俏的男人。女兒大呻媽媽已變賣亡父的7套物業，她希望媽媽能清醒，認清在她身邊的小鮮肉都是為了錢。 

該名女網民在社交平台「匿名公社」，以「媽，妳醒一醒！」為題表文。她表示媽媽自以為只要保養得宜，就不怕沒對象，因此︰

醫美保養品能做的能買的都不手軟，反正我爸留了很多地跟房子給她收租……

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險敗光亡夫留下的物業

當媽媽沒錢就會打這些物業的主意，她名下的物業將賣光，就想到亡夫留給子女的物業。女網民不滿媽媽每次結交新男友，「就要敗快半間公寓」，即使她勸阻亦無效。她不禁說穿就算媽媽努力將自己變成美魔女，只要不給錢男友就反面走人。她寫道︰

為什麼不反省自己都在哪裡找對象？不是社舞群就是夜店牛郎店，這些人哪個不是看錢？誰跟妳談感情？

她指媽媽嫌別人介紹的男子太普通，樣子不夠帥，其實別人也揀年輕貌美的對象。她想反問媽媽︰

11間公寓賣到剩4間，你百年後跟我老爸相見時不會覺得對不起他嗎？

最後她還是勸媽媽認清事實，即使保養得再好，「男人還是會選擇年輕的」，希望別以為自己真的有市場。

網民︰我也不想努力了

不少網民笑言想做樓主媽媽的男友或女婿，表示「好想跟你媽交朋友」、「我也不想努力了」、「你媽有缺女婿嗎？」。點擊看更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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