【爺孫戀】女友好學不倦讀EMBA課程　李龍基7個物業歸愛侶名下

▲ 李龍基女友修讀EMBA課程。

有TVB「御用皇帝」之稱的72歲李龍基，跟年齡相距36年的女友Chris Wong展開「爺孫戀」，相愛4年多的他們打算今年結婚。

而李龍基女友可說才貌雙全，本身為飛機程工程師的Chris近日於北京航空航天大學EMBA課程，認真好學！

Chris在昨日（3月14日）於個人IG分享數張相片，從照片中所見，Chris於該大學的經濟管理學院學習營銷管理，她更分享上堂時的筆記和老師教學的情況，當中Chris寫道：「沒有不付出的名成利就！」，足見十分好學。

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚 基哥不煙不酒依然「有心有力」

▲ 李龍基女友Chris為飛機工程師。（取自instagram）

準基嫂動靜皆宜

本身為飛機工程師的Chris，不時於社交平台分享駕駛小型飛機和修理直升機的片段，李龍基曾透露Chris個性相當硬朗，十歲已赴美國讀書。

從其IG自我介紹所見，她曾就讀史丹福大學和萊頓大學，另外她於太平洋國家航空公司擔任工程師。

或許疫情影響其飛機程工程師工作，Chris上年3月發貼文寫道：「以前天天飛，天天測試飛機性能，總說疲憊不堪，現在想疲憊不堪都是奢侈」。

另外，Chris可說是才女，她畫功了得，曾為不少圈中人畫人像，包括石修父子、Uncle Ray等。

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物業歸女友名下

李龍基曾於訪談中透露自己喜愛放遙控飛機，故此跟女友志趣相投，基哥笑稱自己有近視不能揸飛機，而未來嬌妻懂揸飛機，將來就靠女方養。

縱然兩人相距36歲，惟完全沒有代溝，李龍基表示女友愛聽貓王（Elvis Presley）的歌。另外，Chris又十分深閨，喜愛留在家，李龍基更直言兩人性生活好協調，自己身體健康有心有力。

李龍基與女友將於今年結婚，並且選擇低調不擺酒，明白太太比自己年輕30多歲，故此他將7個物業轉到Chris名下，讓對方將來生活保障，他曾說：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」

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