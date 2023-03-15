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【冷凍胚胎】高齡備孕揭子宮積水難懷胎　41歲主播捱過手術植入凍卵成功陀B

兒童健康 16:22 2023/03/15

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台灣41歲主播吳宇舒，第一次植入凍卵，即成功著床陀B。

要成功懷孕不容易！台灣美女主播吳宇舒一直跟丈夫沒有生B的念頭，正值高齡時才想成為新手爸媽，由於很多年前有冷凍胚胎，抱著嘗試的心態去受孕，在備孕的過程中，她始揭發身體有毛病，穩藏著不孕的因素，緊急做了手術，嘗試了一次植入凍卵即成功懷孕，非常幸運！

多年前冷凍十幾顆胚胎

綜合台灣傳媒報道，台灣41歲美女主播吳宇舒日前宣布已懷孕5個月，昨日（14日）她在facebook分享懷孕的經過，原來她早在多年前冷凍胚胎，期間沒有想過要成為媽媽，是丈夫突然提出想生女兒，才抱著嘗試心態去受孕，如不成功也沒所謂。

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吳宇舒自言應該是在眾女星流行凍卵之前，就凍了胚胎，很多年前一次就凍了十幾顆胚胎，因為那時身體有些狀況，趁卵巢功能還不錯的時候取卵，沒有計劃要何時解凍植入。「我本來對生育的動機就不強，光聽到大家形容漫長的試管療程就覺得累」。

她更表示早就習慣沒小孩的自由自在，不特別喜歡小孩子，加上社會對職業婦女的不友善等因素，覺得沒有小孩不會那麼辛苦。不過，有天她的丈夫提出想「生一個妹妹」，吳宇舒在想可能是此生嘗試懷孕的最後機會，即管試一次。

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備孕揭子宮積水難懷胎

找醫生商討解凍胚胎，過程一波三折，吳宇舒在備孕的第一次看醫生，照超音波發現輸卵管水腫致子宮積水，就算植入胚胎也會被沖走。當時她不想再開刀，想過不要生就可以，不過最後決定做手術。

在快要做手術時， 吳宇舒的身體出現另一狀況，骨盆腔發炎導致嚴重腸沾黏而阻塞，而且沾黏的位置就在輸卵管附近，一併做手術。

手術後休養一個月就可以準備植入凍卵，期間子宮仍有積水難成孕。之後覆診，吳宇舒的子宮積水消失，而內膜厚度和抽血報告也沒問題，安排植入凍卵時間。

第一次植入凍卵就成功受孕

植入凍卵當天，吳宇舒沒有請假休息，躺了半小時就去上班。雖然醫生要求盡可能坐著主持，如站立也要穿平底鞋，但她工作上需要站20分鐘，鞋子只能轉都有一定高度的低跟鞋。

十天後驗血，順利著床了！一次成功！

吳宇舒分享自己41歲懷孕的故事，希望讓很多大齡女子燃起生BB的希望。她自言很幸運，療程只有一個多月，第一次植入，只植入一顆冷凍很多年的胚胎，就懷孕了。現時懷B約5個月，除了脹氣以外，沒有其他妊娠不適，食慾精神都跟孕前一樣。

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責任編輯︰王明芳

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