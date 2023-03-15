  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 12:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆竊謀殺】葵芳閣兇案現場未解封　警緝一漢料認識女死者

社會 12:27 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警員仍駐守葵芳閣現場。（黃傑偉攝）

葵涌葵芳閣發生懷疑謀殺及爆竊案，今早（15日）現場仍未解封，警方正追緝一名男子，相信與死者認識。

    點擊圖片放大
    +2

事發於昨晚（14日）7時許，葵義路15號葵芳閣3座23樓一個單位接報，一名63歲女子昏迷倒卧單位內，當場證實死亡，單位有被搜掠痕跡，重案組探員趕至調查，檢獲一支染血鐵筆，正追緝疑兇。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

今早葵芳閣3座仍有警員看守各出入口，以至單位門口，車輛進出和出入屋苑的人須接受檢查，又搜查停車場。

警方證實死者失去一批財物。夾萬曾經被撬，未能打開。新界南總區重案組接手調查，並在附近大廈翻查閉路電視片段蒐證。

新界南刑事總部（行動）警司陳志昌稱，女死者約昨日下午2時至3時返家，當時疑犯正在屋內爆竊，而女死者突然返至家中。疑犯用一支染血鐵筆，攻擊死者頭部，並將她殺死，然後逃離現場。警方調查後，掌握疑匪是一名中國籍男子、相信與女死者認識，已掌握其真實身份，正通緝他。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【消委會】30個肉乾、肉鬆和肉紙樣本全數高糖　逾4成樣本含致癌物
今日 10:49
【消委會】30個肉乾、肉鬆和肉紙樣本全數高糖　逾4成樣本含致癌物
【消委會】9成家用監控鏡頭不符歐洲網絡安全標準　4款未能防禦駭客暴力攻擊
今日 10:23
【消委會】9成家用監控鏡頭不符歐洲網絡安全標準　4款未能防禦駭客暴力攻擊
【消委會】購買寵物保險保費非唯一考慮因素　同年齡品種保費差異最高逾$12,000
今日 11:31
【消委會】購買寵物保險保費非唯一考慮因素　同年齡品種保費差異最高逾$12,000

你可能感興趣

【消委會】30個肉乾、肉鬆和肉紙樣本全數高糖　逾4成樣本含致癌物
今日 10:49
【消委會】30個肉乾、肉鬆和肉紙樣本全數高糖　逾4成樣本含致癌物
【消委會】9成家用監控鏡頭不符歐洲網絡安全標準　4款未能防禦駭客暴力攻擊
今日 10:23
【消委會】9成家用監控鏡頭不符歐洲網絡安全標準　4款未能防禦駭客暴力攻擊
【消委會】購買寵物保險保費非唯一考慮因素　同年齡品種保費差異最高逾$12,000
今日 11:31
【消委會】購買寵物保險保費非唯一考慮因素　同年齡品種保費差異最高逾$12,000
謀殺 葵芳閣 交通事故 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【恐怖意外】12歲女童星綵排時椅子突被人拉走 致骨折失禁無法自理
11:15 2023/03/14
【恐怖意外】12歲女童星綵排時椅子突被人拉走 致骨折失禁無法自理
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變
12:36 2023/03/14
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變