【爆竊謀殺】葵芳閣兇案現場未解封　警緝一漢料認識女死者

▲ 警員仍駐守葵芳閣現場。（黃傑偉攝）

葵涌葵芳閣發生懷疑謀殺及爆竊案，今早（15日）現場仍未解封，警方正追緝一名男子，相信與死者認識。

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事發於昨晚（14日）7時許，葵義路15號葵芳閣3座23樓一個單位接報，一名63歲女子昏迷倒卧單位內，當場證實死亡，單位有被搜掠痕跡，重案組探員趕至調查，檢獲一支染血鐵筆，正追緝疑兇。

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今早葵芳閣3座仍有警員看守各出入口，以至單位門口，車輛進出和出入屋苑的人須接受檢查，又搜查停車場。

警方證實死者失去一批財物。夾萬曾經被撬，未能打開。新界南總區重案組接手調查，並在附近大廈翻查閉路電視片段蒐證。

新界南刑事總部（行動）警司陳志昌稱，女死者約昨日下午2時至3時返家，當時疑犯正在屋內爆竊，而女死者突然返至家中。疑犯用一支染血鐵筆，攻擊死者頭部，並將她殺死，然後逃離現場。警方調查後，掌握疑匪是一名中國籍男子、相信與女死者認識，已掌握其真實身份，正通緝他。

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記者：黃傑偉