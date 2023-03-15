【乒乓電影】鄧超翻兜孫儷演女主角被揶揄　許魏洲忍痛拔眉毛搽黑演出

▲ 鄧超、孫儷在《中國乒乓之絕地反擊》中演出合拍，其中演員許魏洲為了造型神似，更要忍痛拔眉毛。

由鄧超及孫儷主演的《中國乒乓之絕地反擊》，將於3月16日在香港正式公映。電影開映前，鄧超應香港傳媒訪問，深入談到電影很多拍攝的細節。

他坦言拍攝期間曾想放棄，因為太難拍了，最終因為「相信」的力量，令他重燃勇氣。談到電影中他飾演的魔鬼教練戴敏佳的妻子王盈一角，最初他不敢落實找妻子來演，拍群戲太複雜，但後來與另一位導演俞白眉商量後，仍是覺得老婆孫儷最適合，又再翻兜她，還被孫儷揶揄了幾句。

鄧超很感恩演員很用心，尤其飾演原型為馬文革的靚仔小生許魏洲，為了貼近角色造型，不但每次拍攝要全身塗黑，還要忍痛把眉毛拔掉。

▲ 鄧超坦言拍攝過程艱辛，曾想過放棄。

遇樽頸位想放棄

他說因為電影是翻拍中國乒乓球壇的真實歷史故事，但自已這方面的知識有限，拍攝時難免遇上樽頸位︰「單是劇本籌備就磨了五年，期間遇上很多困難，甚至有一次想不做這個故事了，太難了。」

他續指：「我和大家的認知只是乒乓小白（對乒乓知識有限的意思）。如果不是這個專案，我也不知道中國乒乓有低迷的時候。」

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他說後來故事定了，就要解決打球怎麼拍？惟有找教練幫手，先練習球技︰「我們有前國家隊的，也有俱樂部教練，來自五湖四海共18個教練。越進入越覺得自己無知，剛開始時覺得自己平時也運動，也打籃球，協調性也不錯，應該可以。」

鄧超表示：「但回頭看自己的球技變化，就覺得剛開始是笨拙得和提線木偶一樣。教練說你先練球感，把球先打明白。」

問到當日太太孫儷自薦做女主角，他一開始沒同意是為甚麼？他直說︰「其實電影前期選角時，我第一時間是不敢找孫老師的，這麼一個群像戲，情況這麼複雜，我就一直猶豫，有一天孫老師看完劇本，隨口問了我一句：『你那電影怎麼樣了？誰演他夫人啊？』」

我可能過於實在的回答她︰『還得大家商量一下。』孫老師開玩笑的回了我：『你還遲疑？那我不考慮了。』後來我們開會，原型蔡振華的夫人特別希望角色能由孫老師出演，於是我又回頭強烈邀請孫老師演，孫老師也很喜歡這個劇本，揶揄了我幾句就放了我一馬。」

▲ 鄧超大讚老婆好戲，連原型夫人亦指定由她演出這個角色。

身為影帝的鄧超與視后太太孫儷合演，可謂完美組合，鄧超亦很享受今次的合作︰「感覺非常好，我們本身就有默契，而且孫老師的表演一直非常精準和完美，當時我們找了真正的運動員家屬請教，他們都說孫老師很適合，與角色有很多共同點，好像冥冥之中就安排她來演。」

他指：「上海話對她來講就很熟悉了，而且王盈她本身也是一個講吳語的人物，在片場都是她根據人物性格發揮出來這些精采台詞。」

從孫儷角度了解自己

孫儷是個貼心的妻子，電影在內地上映時，她在微博曬出訂造給丈夫的禮物，取名為「一隻熱愛乒乓的蠢羊」，更以「勇者無畏，智者無敵」來勉勵他。

鄧超對太太的心意是心領神會︰「很感動，一直以來都覺得是太太在保護我，照顧我多一點。其實很多人並不瞭解自己，我卻可以從太太的角度更加瞭解自己。就是孩子，有時候也讓我覺得孩子像父親一樣在照顧我。」

鄧超一對子女很乖巧，經常寫小紙條、小黑板給他，令他暖入心︰「我可能會隔幾天才會看到，妹妹會寫很多小星星的紙條，在膝蓋上寫上我們的Slogan，這些都是很溫暖的東西，這時候就會覺得，總有一股溫暖且有力的力量，永遠在你身後為你托底。」

▲ 許魏洲將濃眉拔掉了一半。

許魏洲對角色有追求

鄧超指這個戲最重要是關於人物內心，他們很着重拍出人物的真實性，不過，他還是很欣賞飾演原型馬文革的許魏洲，他為了更貼合角色造型，竟然提出剃眉毛及弄黑全身的皮膚︰「試裝時和造型設計只是剃掉頭髮，但後來他為了更貼近角色，自己決定把眉毛拔了，我們很驚喜也很意外，但更多的是欣慰和佩服。」

他說許魏洲十分清晰角色的特質︰「我們在選擇演員的時候，第一點希望他們能在外形上盡量貼近，或者在造型後能非常像，同時演員的狀態和人物契合外，他的意識要非常清晰，因為你要知道自己在塑造誰。許魏洲之前有點乒乓功底，而且他在塑造這個角色上非常非常有追求，意願很強烈。」

▲ 除了拔毛，許魏洲每次演出前更要全身搽上黑粉，令皮膚變黑。

身上架着攝影機拍攝

談到最深感受的電影片段，他說是兵敗哥德堡那一場，無論在人物情緒、劇情節點還是拍攝手法，都是相對濃墨重彩的一筆︰「現在想起來心跳還是會很快！」

他表示：「因為那是我們第一次嘗試用第一人稱的主觀鏡頭來拍攝，需要我自己身上架着攝影機，同時還要保證還在那個人物情緒裡。就是你準備了這麼多年，背水一戰，付出了這麼多，立下那樣一個誓言，但是比賽輸了的那個結果一下子衝擊過來，是挺特別的一次拍攝經歷。」

電影未播前，鄧超特地找來幾位角色的原型人物馬文革、孔令輝及劉國梁等來探班並指導演員︰「非常誠惶誠恐，原型來探班令我很緊張，怕有些細節做得不夠到位。」

但幾位指導經常給他們很多建議：「幫我們把那個世界一點一點搭建起來，像馬指導（馬文革）就經常告訴我們哪個球當年是怎麼發的，哪個場景怎麼跳更接近當年的實際情況，真的非常非常感謝他們！」

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