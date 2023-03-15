【巴士加價】九巴稱加價審慎合理只是「追落後」　陳恒鑌：做法瘋狂

▲ 5間專營巴士公司申請加價。（陳國峰攝）

5間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價9.5%、城巴新巴申請票價劃一加2元，機場綫則申請加價50%。政府發言人今日（15日）表示，政府正處理相關申請，會按既定程序審慎考慮和審批，致力減低對民生的影響，同時維持巴士公司財政穩健。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕在電台節目表示，九巴申請加價9.5%，加幅相當於每程平均加7毫。簡學悕指，加幅已平衡市民負擔能力及營運商可持續性的需要，形容加幅審慎合理，只是「追落後」，期望申請獲批。他續指，現時乘客量與疫情前相比下跌一成，加上鐵路擴張，屯馬線及東鐵過海段通車後，九巴客量每日平均減少13萬人次。簡學悕指，撇除政府補貼及獲批加價的因素，九巴將錄得虧損，公司不能長期靠補貼支持營運。如不能增加收入，將影響營運的穩健度。九巴上一次加價是2021年，但該申請早於2018年提出，即等了三年才能加價，期間物價變化很大，數據上有所滯後，反映九巴正面對營運成本壓力，形容加價才能保持公司財政穩定。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，今次加幅比預期高，形容做法等同「開天殺價、落地還錢」。雖然近年燃油價格上漲及鐵路競爭等因素令經營巴士業務有困難，但一下子加50%會令市民吃不消，需要考慮市民的負擔能力。 陳恒鑌質疑，新巴城巴未有按既有調查票價方程式作為基準，申請劃一加2元的做法「創新」，做法突然。他續指，雖然有路線，如城巴機場線由開始營運至今都未曾加價，但以1年時間追回25年的加幅做法「瘋狂」。陳恒鑌相信，行會會權衡社會因素，考慮巴士公司的加價申請。

工聯會立法會議員鄧家彪批評，城巴機場線申請加價50%相當驚人，指不少在機場上班但居住市區的工友，部分只能乘搭「A車」上下班，亦有不少工友凌晨才下班，只能搭「NA車」，目前有路線一程車費已達58元，加價後會將達70多元一程車。他指經濟復蘇後，不少客運相關的機構希望重新聘請人手，但昂貴車資令工人卻步，如同叫人不要在機場上班，形容加價是「雪上加霜」。鄧家彪認為，城巴機場線以往多年都沒有申請加價，證明過去營運得不錯，現在突然因為虧損追回25年的加幅「好唔公道」。他促請政府把好關，相信政府收到市民的聲音。

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記者：吳穎嵛