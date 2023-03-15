【日本賞櫻】2023日本櫻花季開催　大阪+京都賞櫻人氣景點推介【內附交通】

▲ 大阪城公園。（大阪城公園fb圖片）

今年的日本櫻花季即將開始，甚至有地區已率先開花。以下介紹港人遊日熱點——關西區賞櫻景點，如大阪、京都地區。

大阪：

1. 大阪城公園

豊臣秀吉於1583年所建的大阪城，集日本三大名城與賞櫻名所百選於一身，是大阪最知名及最受歡迎的賞櫻景點之一。園區內種植了3,000多棵櫻花樹，其中西之丸庭園為捕捉天守閣與美麗櫻花倩影的最佳地點。

地址：大阪市中央區大阪城1番1號

交通：地鐵中央線「谷町四丁目站」或「森之宮站」，步行15-20分鐘

▲ 大阪城公園天守閣。（大阪城公園fb圖片）

2. 大阪造幣局

造幣局櫻花大道讓人為之瘋狂的原因，除了每年僅開放7天外，局內栽種超過百種特殊櫻花，白、綠、桃紅、淺粉等，各式各樣的罕見櫻花都可以在這裏一網打盡，是其他賞櫻景點無法比擬的。造幣局平日開放讓民眾參觀博物館、工廠，而在櫻花時期，則讓公眾進入櫻花道（桜の通り抜け），長達 560 公尺的櫻花道種植了超過 300 棵櫻花樹。

地址：大阪市北區天滿1-1-79

交通：京阪本線「天滿橋站」，東口・2號出口，步行約15分鐘

門票：免費

開放時間：2023 / 4 / 7 - 13 10:00-19:30（一至周五）；09:00-19:30 （周六日）

▲ 京都御苑的櫻花。（日本旅遊局網頁圖片）

▲ 京都御苑的垂櫻。（日本旅遊局網頁圖片）

京都：

1. 京都御苑

京都御苑被稱為京都的中心公園，因位於市中心，交通便利，且不似清水寺、醍醐寺、嵐山等熱門景點般人潮洶湧，適合想悠閒欣賞櫻花的人，其中枝垂櫻王、兒童公園、出水的枝垂櫻都是賞花重點區。園內約有千棵櫻花，品種亦多，包括較早開的垂櫻、較晚開的紅枝垂櫻，不管早來晚來都有滿滿櫻花海可賞。

地址：京都市上京區京都御苑

交通：市營地下鐵烏丸線「丸太町站」或「今出川站」出口徒步約5分鐘

門票：免費

▲ 京都御苑的櫻花種類繁多。（日本旅遊局網頁圖片）

2. 平安神宮

進入平安神宮前會先走過一座橋，若是櫻花季，整條流到衹園新橋的岡崎疏水河道兩岸皆是盛開的櫻花樹，也是京都賞櫻的好地方。平安神宮可免費入場，但若要進入正殿後面的庭院「平安神宮神苑」就需要到白虎樓買600日圓的門票入場，櫻花季來到自然不能省。神苑分南、西、中、東四大區域，是迴游式庭園，春夏秋冬各有盛開的花朵，春季主角固然是櫻花。嬌美櫻花加上日本雄偉神宮，別有一番歷史感。

▲ 平安神宮的櫻花景致。（平安神宮網頁圖片）

地址：京都府京都市左京區岡崎西天王町

交通：搭乘京都市營地鐵東西線至「東山」，出站後步行10分鐘。；京都站前公車站轉乘5、100號巴士至「岡崎公園美術館･平安神宮前」，下車後步行5分鐘。

神苑門票：600日圓

神苑開放時間：8:30am - 5:30pm（3月15日至9月30日）

記者：王嵐