【照顧者】94歲婆婆患認知障礙兼中風疑似受虐　社工跟進揭心酸背後

▲ 94歲婆婆患認知障礙兼中風，入院揭疑似受虐，社工跟進發現心酸背後。

病人需要照顧，但我們卻經常忽略了照顧者，同樣需要關心和留意他們的身心狀況，否則長期受到高壓，可能會令照顧者做出一些過激行為，從而導致悲劇發生。

據Facebook專頁「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」分享案例，指一名94歲的黃婆婆患有嚴重的認知障礙，並已失去精神行為能力（mentally incapable），去理解自己的狀況或做出任何決定。黃婆婆於1年前中風後需要長期臥床，由三兒子照顧她的日常起居，包括以鼻胃管灌食。

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近日黃婆婆在家拔掉了自己的鼻胃管，送到急症室時，有職員見到她被一名男子打臉及肩膀，且遭到男子的大聲喝罵。職員於是報警，懷疑那男子虐待老人。對於該案，醫務社工亦依照社署指引跟進，得知黃婆婆平日跟大女兒及三兒子同住。

大女每天外出工作，三仔則留家照顧媽媽，是黃婆婆的唯一照顧者，不僅要幫助黃婆婆處理灌食、如廁等日常生活，也負責接送黃婆婆往返日間社區康復中心，每星期4次。最近他們還收到業主通知，要求半年後遷出現有居所，三仔因此要為另覓新居而奔波，壓力百上加斤。

經社工翻查記錄，原來三仔患有抑鬱，需要定期到精神科覆診。而急症室內被懷疑虐待黃婆婆的男人，就是其三仔。目睹了他暴力行為的職員表示，他可能責怪老人拔掉了管子，麻煩他要將她送院，且要等待很久才能重新插入管子。而黃婆婆經過全身檢查，沒有發現任何骨折，只有輕微的面部瘀傷，應該是兩星期前跌倒所造成。

一位長期受着高壓的照顧者，以及一位脆弱的老年人，提醒我們種種虐待老人的可能性。照顧關心的人是值得的，但也可給照顧者帶來長期和巨大的壓力。

這些情緒、精神和身體上的疲憊，若沒得到適當的處理，壓力一旦達到頂點爆發出來，就有機會遷怒甚至虐待那位需要照顧的患病老人。

研究更指出，患有輕度認知障礙症的病人，很多時不停重複發問，又會懷疑別人，特別容易刺激照顧者的情緒，怒氣一時上頭可能會導致不堪的後果。因此香港老人科醫學會亦表示，除了照顧病人，也會連同社工一起，留意照顧者的身心狀態，避免悲劇發生。

内容獲Facebook專頁「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《照顧好照顧者 避免虐待老人發生》。

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責任編輯：羅嘉欣