【網絡熱話】港男買LIFETASTIC外賣大呻份量少　店方回應：錯用容器所致

▲ 花$148買西餐外賣 港男怒斥：小到好似廚餘

不少西餐為求「吸晴」，均會將食物圖片弄得非常美侖美奐，但小心隨時中伏。有港男近日便在網上分享其外賣中伏的遭遇，指早前於將軍澳一間西餐廳買了3份貴價外賣，每份索價至少118元起。豈料回到家中，打算與家人大快朵頤之時，一打開飯盒蓋，竟見到份量少得可憐，連事主11歲的兒子都不夠食；平時有3粒帶子的意粉，外賣盒上則只有2粒。深深不忿的事主怒斥店方：「其實你收貴啲唔緊要，問題係小到好似廚餘咁就好離譜！」

涉事店方LIFETASTIC回應TOPick表示對事件深感抱歉，並解釋純粹為誤會，事源當日有職員錯誤地使用了存放沙律的容器擺放熱食，致客人收到食物後的觀感上與期望有較大落差，並已即時嘗試聯絡受影響的客人，希望作進一步跟進。

最新影片:

港男在Facebook「將軍澳主場」除了分享中伏過程，亦上載了多張外賣食物照片。港男指，老婆拿起外賣飯盒時，「嗰陣仲話點解咁輕」，一打開飯蓋，即時令他們咋舌。由照片可見，即使已擺了意粉和意大利飯的食物，紙製的外賣飯盒仍然有許多剩餘空間。肉眼可見，食物份量的高度恐怕不到飯盒的五分之一。其中索價達148元的明太子蟹肉北海道帶子意大利麵，更被事主痛斥偷工減料。

平時有三粒帶子，今日剩返兩粒！所有野少得可憐！

事主指因為份量太少，自己的11歲兒子又唔夠食，他自己僅食了一啖飯，便讓兒子吃餘下的食物，情願自己捱餓。

阿仔(11歲)都話唔夠食，我只係食咗一啖飯，佢竟然問我可唔可以清咗佢…..我當然話可以啦。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

事主更在文末提到原來自己是餐廳熟客，但現在有感餐廳「為錢開舖頭放棄質素」，質素卻每況越下。事件曝光後，隨即引來大批網民關注，不少人對事主的遭遇寄予同情，指責店家價錢和份量不成正比，「成舊水，得甘小，唔係呀？」、「痴線，細份到咁」...

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣