【COLLAR成員】So Ching唱《小心地滑》被網民解讀　蘇芷晴親解釋揀歌原因

▲ So Ching演唱《小心地滑》成焦點！

在上星期日（3月12日），COLLAR的2位成員蘇芷晴（中）及陳泳伽（Winka）帶來首個二人音樂會《Calbee追尋你的塊樂之魂音樂會》，當中So Ching在台上唱出張天賦（MC）的《小心地滑》，其充滿感情的演繹也受到網民關注，更在討論區上作「解讀」，指她是發洩心中的怒火。

在昨天（3月14日），So Ching在IG限時動態內解釋自己選唱《小心地滑》的原因，似乎也相當關注網民的討論！

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唱《小心地滑》成焦點

So Ching在音樂會上獻唱《小心地滑》，音樂會過後，網民在連登討論區上發帖，認為So Ching是「憑歌寄意」，而其男友李啟言（阿Mo）自MIRROR演唱會上受到重創，需要一段非常漫長復原時間，也令阿Mo的家人及So Ching的身心都飽受創傷。

另外，又有網民認為So Ching的唱功有待改進，「點解堅持要夾硬唱真音」、「佢自己點會唔知唱得有啲勉強、都照唱明顯係想表達一個信息」、「首歌對佢太難啦」。

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So Ching公開揀歌原因

面對著網民的討論與關注，So Ching在IG限時動態貼上十個網上對《小心地滑》歌詞的解讀，如：「呢首歌原本係一個好善良嘅人，好相信善有善報、惡有惡報，然後開始見到啲人都冇得到應有嘅報應，個人由好變到好Dark。」、「世上沒有無緣無故的愛，同樣沒有無緣無故的恨。為何有恨？皆因『良善』被逼到走投無路，剩下只有恨。」

她也在這些截圖上用英文寫上「The reason why I sang this song.（這就是我唱這首歌的原因）」。

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