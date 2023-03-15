【廉政狙擊】羅霖演騷白滑肌獲網民讚美魔女　拍床戲獲囝囝支持

▲ 羅霖半分鐘床戲引熱議。

羅霖於有份參演TVB劇集《廉政狙擊》，劇中她飾演凡事以老公卓廷光（黃智賢飾）為重的明暉，為撐老公向來不惜一切。昨晚（14日）劇情講述卓廷光為了成功投得最關鍵的「第十街」地皮，不惜以太太作籌碼，與發展局企業發展總監關兆恒（蔡康年飾）發生關係獲取內幕消息。

羅霖所演的明暉身穿斜肩設計戰衣，登門與關兆恒「聚舊」，二人飲過紅酒及跳完舞後發生關係，關兆恒離去前留下一張暗示「必勝投標價」的字條。

相關床戲雖然只有半分鐘，但在內地播出時引發不少迴響，除了讚羅霖名副其實美魔女，又指她將闊太應有的自信及氣場演繹到位，昨晚播出後則有網民指劇情驚爆，「估佢唔到」。鏡頭所見，58歲的Candy無論臉部或是身上肌膚均相當白滑，風采依然。

▲ 羅霖唔單止皮膚保養得宜，眼神仲充滿女人味。

公開美胸秘訣

Candy受訪時透露該場戲是她拍攝劇集以來「最大膽演出」，並坦承見到劇本時感到意外，亦有與導演商討細節：「導演覺得劇情係順理成章，所以照拍，導演都好好，有為我清場，佢亦都拍得有美感。因為劇情係講卓生係完全知道同埋同意呢一件事，所以卓家嘅三觀係同一般人好唔同，我睇晒亦研究過郭明暉呢個角色，知道佢可以為咗屋企犧牲自己。」

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幸好劇集播出後獲得不少正面留言及讚美，讓她放下心頭大石。Candy續指未有為相關場口特別作事前準備，皆因自己一年四季都十分著重身體皮膚保養，並透露有做足打底功夫：「我有著泳衣打底，亦都貼晒胸貼，所以唔驚走光。」

問到仔仔觀後感，她則說：「佢哋都覺得係劇情所需，所以好了解。我之前影寫真都有著泳衣，都有問過佢哋意見，佢哋覺得只要拍得靚同有美感就好。」

問到有否美胸心得，Candy笑謂：「都冇乜特別，我會做唔同嘅運動兼顧全個身體，有啲運動嘅動作都可以幫助到美胸少少。」

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拍出電影感

至於3位男主角連人帶貨車跌落海一幕，劇組今日公開了幕後拍攝花絮，為增加真實感，劇組先是斥資買入一架真密斗貨車拆掉內籠、再以吊車吊往拍攝現場。另外又租借了潛水設備及電影級別潛水攝影機，以拍出電影感。

拍攝時，劇組將貨斗打斜放入泳池中，3位男主角則要爬上吊在半空的貨斗演戲；眼見三人在傾斜的貨斗中不但要被水浸，又要使出九牛二虎之力「逃命」，拍攝過程頗為辛苦。

▲ 呢幕被困貨櫃戲拍得勁有電影感。

有份參與拍攝的黃宗澤，受訪時透露單是「水浸貨斗」環節，已拍攝了足足一整個晚上，連同相關場口的其他文戲及打戲，前前後後總共拍了數天之多。

他又坦言「水浸貨斗」確實是考驗體力的場口：「都好花體力架，因為都差不多成晚浸咗落水，又有一定危險性啦，但其實全程有潛水員睇住，佢有咩事會救我哋。因為個貨斗會慢慢浸落水，我哋又要慢慢畀水浸過先有嗰個緊張性，成件事都真係比較複雜，好彩我哋三個都識游水，咪當喺個泳池度玩一晚咯。」