【濫用公屋】何永賢：考慮收緊綠表購買居屋資格　或加強濫用罰則

▲ 房屋局局長何永賢出席立法會會議。（ 陳永康攝）

房屋局長何永賢表示，會檢視和考慮收緊綠表購買居屋安排， 目標是在下次推出居屋時完成。她又表示，會在檢討時考慮加強濫用公屋罰則。

蔡天鳳碎屍案前家翁鄺球，早前被揭在已持有價值 7280萬元豪宅，又以綠表購買居屋。事件引起各界關注，提出質詢的立法會議員謝偉俊批評政策過時，建議使用如「天眼查」等AI工具，協助查出公屋租戶是否擁有其他海外物業。立法會議員江玉歡則建議考慮提高罰則。自由黨張宇人則提議當局，可為有效舉報，提供「線人費」。

何永賢回應時表示，現時公屋住戶用綠表資格購買居屋，並無入息及資產限制，有關政策由1978年推行至今，目的希望加快公屋流轉，但理解需要檢討有關政策，當局正從收緊的方向作檢視。何永賢強調房署一直多管齊下，致力打擊濫用公屋，並一直以抽查方式檢視濫用公屋情況。

實政圓桌田北辰則要求房署一、兩日內，檢視有多少公屋租戶同時持有物業，強調署方在土地註冊處查冊不難。 他又對局方的回應表示極之憤怒，「每次出事，政府就躲藏在檢討後面。」他指出，房屋處只需要把審查機制與土地註冊處公開的交易數據結合，檢視交易名單是否涉及公屋住戶即可，「當局連如此簡單的平息民憤的工作都不做。」

目前申請資助房屋作虛假陳述，一經定罪最高罰款5萬元和判監6個月。

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記者：趙居逸